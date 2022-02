Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 febbraio 2022: Sandro scopre Tina e Vittorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Sandro trova il foulard di Tina sotto il letto di Vittorio.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 febbraio 2022. Vediamo cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Vittorio ha accettato con riluttanza di ospitare Sandro. Il Conti si sente in colpa ed è in profondo imbarazzo. Tina decide di rivelare tutto al marito, per liberarsi dal peso delle bugie e dei segreti. Prima però che possa farlo, Sandro trova il suo foulard sotto il letto di Vittorio e capisce tutto. Tra Ezio e Veronica è sempre più complicato mentre Umberto, nervoso per la scomparsa di Adelaide, non riesce a trattenere l'ira e reagisce in modo molto violento contro Dante e la sua proposta per i clienti americani.

Sandro scopre Tina e Vittorio ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 febbraio 2022

Sandro vuole riconquistare Tina e non ha alcuna intenzione di lasciare Milano prima di aver risolto la sua situazione con lei. È convinto che riuscirà a farsi perdonare dalla moglie e che tra loro tornerà tutto come prima. Per rimanere in città ha dovuto chiedere ospitalità a Vittorio e il Conti, sebbene riluttante, ha dovuto accettare di dargli una mano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore de Il Paradiso sarà piuttosto imbarazzato nel dare alloggio al suo rivale. Per questo Tina prenderà coraggio e si deciderà a confessare al marito che, tra lei e Vittorio è scoccata la scintilla. Prima però che possa farlo, Sandro scoprirà il suo foulard sotto il letto del suo ospite. Capito cosa è successo, andrà su tutte le furie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Veronica in crisi

La scoperta che Gloria è la moglie viva e vegeta di Ezio, ha mandato Veronica fuori di testa. La Zanatta non riesce a capacitarsi di come il suo amato compagno possa essersi preso gioco di lei, nascondendole un tale segreto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la lettera minatoria inviata da Gemma alla Moreau, finirà per creare ancora più guai. La capocommessa non ha infatti potuto nascondere di essere molto preoccupata e Veronica è così venuta a conoscenza delle minacce appena ricevute dalla sua rivale. Così anche Ezio, che dovrà trovare presto una soluzione prima che Stefania sia coinvolta in questa terribile faccenda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Umberto e Dante è guerra aperta

Adelaide ha fatto perdere le sue tracce. La Contessa, dopo essersi presentata davanti a un giudice, aveva rivelato di aver bisogno di cambiare aria. Il suo viaggio a Parigi si è però rivelato una farsa. Umberto non riesce a capire che fine abbia fatto la sua amata cognata e questa situazione lo mette in agitazione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questa ansia gli farà perdere la sua proverbiale calma e lo lascerà sfogare la sua rabbia contro Dante. Il Guarnieri risponderà inferocito a una nuova proposta del Romagnoli per risolvere i rapporti de Il Paradiso con i clienti americani... e la pagherà molto cara!

