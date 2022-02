Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2022: Chiara nel tunnel della cocaina. Che succederà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Chiara è ormai dipendente dalla cocaina. Che succederà ora? Si metterà nei guai?

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 2 febbraio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Chiara è incapace di uscire dal tunnel della dipendenza da cocaina. La Petrone continua a mantenere il suo segreto mentre Nunzio, deciso a farla contenta, si ingegna per trovare un posto romantico dove poter trascorrere una serata insieme. Marina deve prendere una decisione immediatamente. La Giordano è molto combattuta e non sa se cedere alla proposta di tornare tra le braccia di Ferri o resistere a fianco di Fabrizio. Mariella è in ansia per Sasà e finisce per dargli dei consigli sbagliati.

Chiara dipendente dalla cocaina in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2022

Chiara è a un bivio: non sa ancora se accettare o meno la partnership con Roberto e Filippo. A segnare la vita della Petrone e a metterla in grande difficoltà, è però la sua dipendenza dalla cocaina. Il grande segreto della direttrice di Radio Golfo 99 è ormai svelato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, proprio a causa di questo, tra lei e Nunzio cominceranno i problemi. Mentre Chiara sarà attenta a non farsi scoprire ma non riuscirà a nascondere la sua ansia, Nunzio cercherà di farle tornare il sorriso, trovando un posto carino in cui passare la serata insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina davanti a una scelta difficile

Marina è distrutta. Fabrizio ha ormai perso definitivamente la testa e ha messo in pericolo la sua vita. Il loro matrimonio è in crisi e Roberto non si è lasciato sfuggire l'occasione di farsi avanti con lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano dovrà prendere una decisione. Nella puntata del 2 febbraio 2022, Marina dovrà decidere se cedere al suo istinto e lasciarsi andare tra le braccia di Ferri o se resistere al fianco del Rosato e aiutarlo in questo momento così difficile. Quale delle due vie sceglierà ma soprattutto quale dei due uomini?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella rischia di combinare un guaio con Sasà

Mariella ha consigliato a Sasà di smetterla di chattare con altri uomini su internet. L'Altieri deve però prendere atto che la vita del suo caro amico è cambiata totalmente da quando si è fidanzato con Sarti. Il vigile non sembra essere più lo stesso e questo comincia a preoccuparla. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, viziata da questa sensazione, finirà per dare a Cerri un consiglio sbagliato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.