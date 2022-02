Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 1° febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° febbraio 2022 - Sandro vuole riconquistare Tina e non intende lasciare Milano. Il Recalcati chiede a Vittorio di ospitarlo momentaneamente a casa sua, senza sapere che l'amico ha cominciato una relazione con sua moglie. Irene è furiosa con Salvo e spera che il ragazzo non acquisti il suo appartamento mentre Gloria rivela ad Armando di aver ricevuto una lettera minatoria e di essere molto spaventata. Ezio si decide a raccontare tutto, per filo e per segno, a Veronica. Il nuovo confronto tra i due finisce per spingere la Zanatta ad attaccare ancora una volta la Moreau. Flora invece pensa alla nuova collezione primaverile de Il Paradiso. La stilista pensa a un capo ispirato alla giacca da cavallerizza di Gemma e si prepara a far diventare questo l'oggetto di punta delle novità del grande magazzino. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° febbraio 2022 - Roberto è tornato alla carica con Marina ed è più convinto che mai a riallacciare con lei un rapporto sentimentale. La Giordano non è però ancora pronta. Quanto successo con Fabrizio l'ha distrutta. Franco è preoccupato per Bianca; il Boschi si accorge che sua figlia non si è ancora abituata all'assenza di sua madre. Nunzio e Chiara, a causa di una serata fuori, cominciano ad allontanarsi. Rossella, furiosa per aver visto Giancarlo di nuovo vicino a sua madre, confida a Ornella tutte le sue perplessità e le sue paure riguardo Riccardo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

