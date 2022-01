Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° febbraio 2022: Gloria trema! E' la fine?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1° febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Gloria è spaventata dalla lettera anonima che le è appena arrivata!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 1° febbraio 2022. Vediamo cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Sandro vuole riconquistare Tina e non intende lasciare Milano. Il Recalcati chiede a Vittorio di ospitarlo momentaneamente a casa sua, senza sapere che l'amico ha cominciato una relazione con sua moglie. Irene è furiosa con Salvo e spera che il ragazzo non acquisti il suo appartamento mentre Gloria rivela ad Armando di aver ricevuto una lettera minatoria e di essere molto spaventata. Ezio si decide a raccontare tutto, per filo e per segno, a Veronica. Il nuovo confronto tra i due finisce per spingere la Zanatta ad attaccare ancora una volta la Moreau. Flora invece pensa alla nuova collezione primaverile de Il Paradiso. La stilista pensa a un capo ispirato alla giacca da cavallerizza di Gemma e si prepara a far diventare questo l'oggetto di punta delle novità del grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Sandro chiede ospitalità a Vittorio

Agnese ha chiamato Sandro e il Recalcati è tornato a Milano per riconquistare Tina. Il discografico ha deciso che non andrà via dalla città, prima di aver sistemato le cose con sua moglie. Vittorio, preoccupato per questa nuovo e improvviso triangolo in cui è coinvolto, ha voluto prendere le distanze da Tina, rivelandole di aver paura di tradire la fiducia del suo vecchio amico. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose si complicheranno ulteriormente. Sandro chiederà al Conti di ospitarlo a casa sua e di aiutarlo in questa sua lotta per il cuore della bella cantante. Vittorio si troverà così a dover dare una risposta immediata e a sentirsi, suo malgrado, comunque tirato in mezzo a questa storia.

Gloria ko ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° febbraio 2022

Gemma ha mandato una lettera minatoria, anonima, a Gloria. La Moreau è molto preoccupata. Leggere quella missiva piena d'odio, l'ha messa sull'attenti. Qualcuno conosce la sua vera identità e si dice pronto a rivelarla ai quattro venti, se lei non deciderà di farsi totalmente da parte. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la capocommessa, disperata, deciderà di raccontare tutto ad Armando, speranzosa che il Ferraris possa aiutarla. Intanto Ezio confiderà a Veronica tutta la verità riguardo a lui e a Gloria ma questo spingerà la Zanatta ad affrontare ancora una volta la sua rivale. Il nuovo confronto con la compagna di suo marito, metterà la povera Gloria ancora più alle strette. Che ne sarà di lei e del suo segreto?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora lavora alla nuova collezione de Il Paradiso

A Villa Guarnieri si sente la mancanza di Adelaide, partita per Parigi. Umberto ha però scoperto che sua cognata gli ha mentito e non si è realmente recata da Riccardo, in Francia. Dove sarà finita? Intanto Flora, ben più rilassata, si occupa della nuova collezione de Il Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gentile-Ravasi avrà subito un'idea: realizzare un giacchetto ispirato alla giacca da cavallerizza di Gemma. Irene invece sarà furiosa con Salvo, che vuole comprare la casa in cui abita la Venere.

