Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 1° febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina è devastata e Roberto cerca di riconquistare il suo cuore.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 1° febbraio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è tornato alla carica con Marina ed è più convinto che mai a riallacciare con lei un rapporto sentimentale. La Giordano non è però ancora pronta. Quanto successo con Fabrizio l'ha distrutta. Franco è preoccupato per Bianca; il Boschi si accorge che sua figlia non si è ancora abituata all'assenza di sua madre. Nunzio e Chiara, a causa di una serata fuori, cominciano ad allontanarsi. Rossella, furiosa per aver visto Giancarlo di nuovo vicino a sua madre, confida a Ornella tutte le sue perplessità e le sue paure riguardo Riccardo.

Marina distrutta in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° febbraio 2022

La situazione sentimentale di Marina diventa ogni giorno più difficile. Da una parte c'è Fabrizio, suo marito, bisognoso più che mai del suo aiuto mentre dall'altra c'è Roberto, la sua ancora di salvezza da sempre. Ferri sta cercando di consolare Marina da quando il Rosato ha perso completamente la testa e ha finito per mettere a rischio la sua stessa vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che al manager non basterà più fare da amico e confidente. Roberto tornerà ufficialmente alla carica con la sua ex moglie, mettendola definitivamente in difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco in ansia per Bianca

Franco ha sostenuto Angela nella sua scelta di accettare il lavoro lontano da Napoli ma le decisioni dei coniugi Boschi rischiano di avere delle forti ripercussioni su Bianca. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nonostante le cure dei nonni e la presenza del suo amato cuginetto, la piccola sentirà sempre più la mancanza della sua mamma. Questo la renderà molto nervosa e Franco si accorgerà giorno per giorno, che sua figlia è intrattabile. Preoccupato per lei, dovrà inventarsi qualcosa per farle tornare il sorriso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nubi all'orizzonte per Nunzio e Chiara

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Nunzio e Chiara cominceranno i problemi. L'organizzazione di una serata fuori, creerà una grossa falda nel loro rapporto. I due ragazzi sembreranno allontanarsi per quella che parrà solo una stupida incomprensione. In realtà, a mettere zizzania tra loro, sarà la dipendenza di Chiara dalla cocaina. La Petrone non riesce a uscire dal tunnel in cui si è persa e il Cammarota potrebbe non essere in grado di aiutarla.

Trame e Anticipazioni Upas: Rossella si confida con Ornella

Nella puntata di Upas del 1° febbraio 2022 vedremo anche una Rossella sempre più confusa. L'incidente di Silvia aveva riacceso la speranza che tra lei e sua madre potesse tornare il sereno. L'arrivo di Giancarlo ha però rimesso tutto in discussione. Delusa e amareggiata, Ross cercherà consolazione in Ornella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza rivelerà alla Bruni tutte le sue paure e le sue ansie per il futuro e le confesserà di non essere del tutto convinta del suo rapporto con Riccardo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.