Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 gennaio 2022 - Veronica ha trovato una foto che ritrae Ezio e Gloria insieme. I suoi sospetti si sono rivelati fondati e dovrà cercare di mascherare la sua ira almeno davanti a Stefania e a Gemma. Con Ezio invece il confronto sarà molto vicino. Veronica ha infatti deciso che metterà il compagno alle strette. Ora sa la verità. Intanto Dante cercherà di conquistare la fiducia di Beatrice. Sarà lei infatti che lo seguirà durante la stesura del contratto con il Paradiso. Gemma sarà invece convocata a Villa Guarnieri. La ragazza si preparerà all'incontro con la Contessa e non potrà fare a meno di essere tesa. Ma la sua preoccupazione maggiore sarà per sua madre, ultimamente molto strana. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 gennaio 2022 - Fabrizio si è chiuso in se stesso. I problemi del Pastificio hanno messo a dura prova il Rosato e Marina sembra non avere più frecce al suo arco. La Giordano è in grande difficoltà. Non sa come fare per far tornare il sorriso a suo marito. Intanto Silvia si rende sempre più conto che la sua storia con Giancarlo non sarà semplice. Né i suoi amici né soprattutto Guido sembrano voler accettare il suo nuovo compagno e questo si riflette sul loro amore. Katia invece è pronta a conoscere meglio Chiara mentre Patrizio è sempre più convinto che Clara sia sotto ricatto; Alberto deve tenerla in pugno. Ad aiutare il Giordano ci penserà Renato, pronto a dare una mano al nipote. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

