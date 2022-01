Un Posto al Sole Anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022: Alberto ha in pugno Clara!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 17 al 21 gennaio 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 17 gennaio 2022

In casa Bruni monta una crescente preoccupazione per Patrizio dopo la lite con Alberto che sembra determinato a fargliela pagare a tutti costi. Samuel si interroga su come mettere a frutto la chance concessa da Speranza. Silvia capisce che i suoi amici storici non sono propensi ad accettare Giancarlo e ci resta male. Una bugia di Bianca e la conseguente lite con Jimmy, sono i primi segnali di un'inquietudine della ragazzina dovuta all'assenza di Angela e destinata a diventare sempre più problematica.

Puntata in onda Martedì 18 gennaio 2022

Mentre Alberto sembra deciso a trarre il massimo profitto dall'infortunio provocato dalla spinta di Patrizio, Raffaele si affida alla mediazione di Clara. Un gradito ritorno dal passato movimenterà la vita della terrazza generando gelosie e tensioni.

Puntata in onda Mercoledì 19 gennaio 2022

Il ricatto di Alberto metterà Clara di fronte a una difficile decisione. Chiara confida a Nunzio di sentirsi sopraffatta dal carico di responsabilità che l'è piovuto addosso dopo la morte del padre, ma poi ha un'idea. Mentre Mariella mette Guido alle strette con la sua "lista", un'occasione di svago si tramuterà per i due in una fonte di spiacevole imbarazzo.

Puntata in onda Giovedì 20 gennaio 2022

Fabrizio è sempre più sotto pressione a causa dei problemi al suo pastificio e Marina fa fatica a rimanere al suo fianco. Nel frattempo, Katia si accinge a cenare con Chiara mentre Patrizio è certo che Clara sia sotto ricatto da Alberto. Renato cerca di aiutare suo nipote. Silvia, invece, non riesce a vivere serenamente la sua storia con Giancarlo a causa di Guido.

Puntata in onda Venerdì 21 gennaio 2022

Marina vorrebbe rifiutare l'offerta di Chiara Petrone, ma Roberto non è d'accordo e potrebbe prende una decisione alle spalle della Giordano. Fabrizio, invece, fraintenderà una conversazione tra la compagna e il Ferri: sarà il colpo di grazia che lo catapulterà in una pericolosa spirale autodistruttiva. Nel frattempo, Clara decide di tornare ad abitare con Alberto, ma Patrizio non reagirà bene alla notizia. Intanto Silvia si sfoga con Mariella, che per starle vicino metterà sotto pressione Guido.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.