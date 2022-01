Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022: Veronica scopre la verità su Ezio e Gloria!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 17 al 21 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 17 al 21 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 17 gennaio 2022

Veronica sospetta che Ezio le stia nascondendo una verità, ma ha deciso di non rivelare a nessuno la sua preoccupazione. Dante rimarrà qualche giorno a Milano e fa una proposta a Vittorio in merito agli affari con gli americani. Adelaide vuole testare Gemma per capire se sia all'altezza di gareggiare come aspirante campionessa di equitazione. Tina ritorna dalla Svizzera dopo l'operazione e Armando può riabbracciare Agnese.

Puntata in onda Martedì 18 gennaio 2022

Veronica capisce che Ezio le ha mentito riguardo ai suoi rapporti con Gloria. Intanto la Moreau dovrà andare a Firenze per lavoro, quindi si assenterà dal Paradiso per qualche giorno e Tina si offre di sostituirla. Dante conosce Flora e ne resta colpito ma Agnese la aggiorna sui suoi trascorsi con Vittorio. Beatrice, invece, invita il cognato a non rimuginare sul passato. Gemma viene convocata da Adelaide per il ruolo di cavallerizza del Circolo, Stefania parla di Gloria alla presenza di Veronica che nota la reazione tesa di Ezio.

Puntata in onda Mercoledì 19 gennaio 2022

Veronica, in preda alla gelosia, fruga tra le cose di Ezio, che la coglie sul fatto. Umberto pressa Vittorio affinché accetti di fare affari con Dante il quale cerca, nel frattempo, di portare Flora dalla sua parte. Conti alla fine decide di fidarsi del parere dei suoi collaboratori più stretti e, per la crescita e il futuro del Paradiso, accetta la proposta di Romagnoli. Veronica riesce a impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e trova una prova del passato comune di Ezio e della Moreau: una foto che li ritrae insieme.

Puntata in onda Giovedì 20 gennaio 2022

Veronica cerca di nascondere il suo turbamento causato dalla foto di Ezio e Gloria insieme. Intanto, Dante cerca di conquistare la fiducia di Beatrice, dal momento che sarà lei ad aiutarlo nel redigere il contratto di collaborazione con il Paradiso. Gemma, mentre viene convocata da Adelaide, non può fare a meno di preoccuparsi per lo strano comportamento della madre. Dopo un'attenta riflessione, Veronica decide invece di confrontarsi con Ezio riguardo la sua triste scoperta.

Puntata in onda Venerdì 21 gennaio 2022

Gemma continua ad essere turbata dallo strano comportamento di sua madre, mentre Irene scopre che presto non avrà più una casa: il suo appartamento è stato messo in vendita dal proprietario! Intanto al Paradiso sono tutti concentrati sulla nuova collezione. Ezio ricorda a Veronica quanto la ama, ma purtroppo il loro legame sembra ormai essersi allentato; è tempo di un confronto tra la Zanatta e Gloria. Nel frattempo, Vittorio convince Tina a cantare di nuovo e l'atmosfera intima creatasi li porta ad avvicinarsi sempre di più.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.