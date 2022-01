Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2022: Silvia disperata! La colpa è di Guido

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Silvia è in grande difficoltà con Giancarlo e la colpa è di Guido e dei suoi amici.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Fabrizio si è chiuso in se stesso. I problemi del Pastificio hanno messo a dura prova il Rosato e Marina sembra non avere più frecce al suo arco. La Giordano è in grande difficoltà. Non sa come fare per far tornare il sorriso a suo marito. Intanto Silvia si rende sempre più conto che la sua storia con Giancarlo non sarà semplice. Né i suoi amici né soprattutto Guido sembrano voler accettare il suo nuovo compagno e questo si riflette sul loro amore. Katia invece è pronta a conoscere meglio Chiara mentre Patrizio è sempre più convinto che Clara sia sotto ricatto; Alberto deve tenerla in pugno. Ad aiutare il Giordano ci penserà Renato, pronto a dare una mano al nipote.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina getta la spugna con Fabrizio?

Per Marina e Fabrizio è tutto da rifare! La serenità acquisita negli ultimi mesi è stata spazzata via da una fuga di notizie, che ha messo il Pastificio nuovamente nei guai. Stavolta sembra che per il Rosato sia il colpo di grazia. L'imprenditore si è chiuso in se stesso e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che neanche la testardaggine di Marina riuscirà a molto. La Giordano sembrerà infatti non avere più alcuna idea su come aiutare il marito. Nemmeno l'assist servito, inaspettatamente, da Chiara Petrone, convincerà la donna a rimettersi in piedi.

Silvia disperata a causa di Guido in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2022

La relazione tra Silvia e Giancarlo ha lasciato tutti sbigottiti. Nessuno degli amici della Graziani sa come comportarsi con lei e con il suo nuovo compagno. Guido, soprattutto, sembra essere in grande difficoltà. La sua amicizia con Michele gli impedisce di essere accogliente con il nuovo arrivato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'atteggiamento del Del Bue creerà in Silvia un vero e proprio conflitto. Delusa e amareggiata di non ricevere l'appoggio sperato né da suo cugino né dai suoi amici, comincerà a non riuscire più a godersi la sua storia d'amore. Come la prenderà Giancarlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio convinto che Alberto stia ricattando Clara

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Patrizio comincerà a sospettare – e a ragione – che Alberto sia tornato alla carica con Clara e che la stia ricattando. L'atteggiamento strano della Curcio lo porterà a riflettere su questa non tanto lontana ipotesi e Renato – preoccupato – si impegnerà per aiutare il nipote a uscire da questo limbo. Intanto Nunzio ha organizzato un incontro tra sua madre e Chiara. Le due donne si conosceranno meglio nella loro prima cena ufficiale.

