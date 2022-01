Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 gennaio 2022: Dante alla conquista di Beatrice!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Dante vuole conquistare la fiducia di Beatrice.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Veronica ha trovato una foto che ritrae Ezio e Gloria insieme. I suoi sospetti si sono rivelati fondati e dovrà cercare di mascherare la sua ira almeno davanti a Stefania e a Gemma. Con Ezio invece il confronto sarà molto vicino. Veronica ha infatti deciso che metterà il compagno alle strette. Ora sa la verità. Intanto Dante cercherà di conquistare la fiducia di Beatrice. Sarà lei infatti che lo seguirà durante la stesura del contratto con il Paradiso. Gemma sarà invece convocata a Villa Guarnieri. La ragazza si preparerà all'incontro con la Contessa e non potrà fare a meno di essere tesa. Ma la sua preoccupazione maggiore sarà per sua madre, ultimamente molto strana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica pronta a mettere alle strette Ezio

Veronica ha smascherato Ezio. Approfittando della partenza di Gloria, si è intrufolata a casa della Moreau per indagare. Le sue ricerche hanno portato buoni frutti. Tra le cose della capocommessa ha scoperto una foto che ritrae Gloria ed Ezio insieme, diversi anni prima. La verità è venuta a galla e alla Zanatta basta poco per capire come siano realmente le cose. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica deciderà di mantenere il riserbo sulla novità appena scoperta, almeno davanti a Stefania e Gemma. Le ragazze non devono ancora sapere nulla. Per quanto riguarda Ezio, il confronto sarà molto vicino. Presto lo metterà alle strette, costringendolo a dirle tutto e stavolta senza bugie.

Dante cerca di conquistare Beatrice ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 gennaio 2022

Vittorio ha dovuto accettare la proposta di Dante. L'aiuto del Romagnoli è l'unica soluzione per non perdere i clienti americani de Il Paradiso delle Signore. Il Conti, suo malgrado, ha dovuto capitolare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dante approfitterà della sua presenza al grande magazzino non solo per conquistare Flora ma anche Beatrice. Sarà infatti la Conti ad affiancarlo per la stipula del contratto di collaborazione con Il Paradiso e questa sarà la giusta occasione per guadagnare la fiducia dei suoi nuovi collaboratori. Beatrice sarà la prima nella lista.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma a colloquio con Adelaide

Il grande momento di Gemma è arrivato. La ragazza è stata convocata a colloquio da Adelaide. La Contessa vuole conoscerla e testare la sua preparazione come cavallerizza. Marco è stato molto chiaro. La Zanatta è la persona giusta per il Circolo ma la Di Sant'Erasmo vuole provarlo di persona. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma di recherà a Villa Guarnieri non senza tensione. A preoccuparla però sarà l'atteggiamento di sua madre, da qualche tempo molto strana e più cupa del solito. Cosa le prende?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.