Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 gennaio 2022 - ormai convinta che Ezio le stia mentendo e spinta dalla gelosia, Veronica comincerà a frugare tra le cose del suo compagno ma lui la coglierà sul fatto. Più tardi, non contenta di essere stata interrotta, la Zanatta si impossesserà delle chiavi di casa di Gloria. Si intrufolerà quindi nell'appartamento della Moreau, trovando conferma ai suoi sospetti. Troverà infatti una foto che ritrae il Colombo in compagnia della Moreau. Intanto Umberto cercherà di convincere Vittorio ad accettare l'aiuto di Dante. Dopo diverse insistenze, il Conti si deciderà a collaborare con lui. Il Romagnoli approfitterà del tempo a Milano per conoscere meglio Flora e per portarla dalla sua parte, allontanandola da Vittorio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 gennaio 2022 - Alberto pensa di aver finalmente vinto. Dopo aver messo Patrizio in una situazione molto difficile, il Palladini tornerà all'attacco con Clara, ricattandola ancora una volta. La ragazza si troverà in una situazione molto difficile e dovrà prendere velocemente una decisione prima di pagarne le conseguenze. Intanto Chiara confiderà a Nunzio di essere sotto pressione. Dopo la morte del padre ha dovuto occuparsi di tanti, troppi affari. Ma quando sembrerà tutto perduto, alla Petrone verrà un'idea per salvarsi dai guai. Mariella invece presenterà a Guido una “lista”. Il Del Bue dovrà seguirla alla lettera ma purtroppo tra i due succederà qualcosa che trasformerà un'occasione di divertimento in qualcosa di molto spiacevole. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

