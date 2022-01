Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 gennaio 2022: Veronica smaschera Ezio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Veronica trova la prova della relazione tra Ezio e Gloria.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 19 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: ormai convinta che Ezio le stia mentendo e spinta dalla gelosia, Veronica comincerà a frugare tra le cose del suo compagno ma lui la coglierà sul fatto. Più tardi, non contenta di essere stata interrotta, la Zanatta si impossesserà delle chiavi di casa di Gloria. Si intrufolerà quindi nell'appartamento della Moreau, trovando conferma ai suoi sospetti. Troverà infatti una foto che ritrae il Colombo in compagnia della Moreau. Intanto Umberto cercherà di convincere Vittorio ad accettare l'aiuto di Dante. Dopo diverse insistenze, il Conti si deciderà a collaborare con lui. Il Romagnoli approfitterà del tempo a Milano per conoscere meglio Flora e per portarla dalla sua parte, allontanandola da Vittorio.

Veronica smaschera Ezio ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 gennaio 2022

Veronica è certa che Ezio le menta e dopo averlo visto piuttosto turbato alla notizia che Gloria sarebbe partita, ha avuto l'ennesima conferma ai suoi sospetti. Ha così deciso di indagare, per trovare una risposta ai suoi quesiti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica comincerà a rovistare tre la cose del compagno ma prima che vi possa trovare qualcosa, Ezio la coglierà sul fatto. Più tardi, non soddisfatta delle sue ricerche, riuscirà a procurarsi le chiavi di casa della Moreau. Gloria è dovuta partire e ha lasciato il suo appartamento incustodito. Un'occasione molto ghiotta per la mamma di Gemma che, una volta dentro, troverà l'inequivocabile prova che i suoi dubbi sono veri: una foto che ritrae Ezio e Gloria insieme!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio costretto ad accettare l'aiuto di Dante

Dante è tornato a Milano. Non poteva esserci momento peggiore per il ritorno del Romagnoli, rientrato in città proprio mentre Vittorio deve cercare di arginare il suo grosso problema con i suoi clienti americani. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto cercherà di fare da mediatore tra i due. Tenterà infatti di convincere il Conti ad accettare l'aiuto del Romagnoli e Vittorio, convinto dai suoi più stretti collaboratori, sarà costretto a prendere in considerazione la proposta del suo vecchio rivale.

Il Paradiso delle Signore: Dante cerca di portare Flora dalla sua parte

La presenza di Dante si rivelerà fastidiosa anche quest'anno. Il Romagnoli sembra proprio non riuscire a trovare dei punti d'accordo con Vittorio. Al suo arrivo a Milano, il cugino di Fiorenza, rimane incantato dalla bellezza di Flora. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che cercherà in ogni modo di passare del tempo con lei e tenterà pure di portarla dalla sua parte, allontanandola da Vittorio. Ma la Gentile – Ravasi, dopo quanto raccontato da Agnese, si lascerà convincere a voltare le spalle al suo capo?

