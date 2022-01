Un Posto al Sole Anticipazioni 19 gennaio 2022: Alberto torna a ricattare Clara!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 gennaio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto pensa di aver finalmente vinto. Dopo aver messo Patrizio in una situazione molto difficile, il Palladini tornerà all'attacco con Clara, ricattandola ancora una volta. La ragazza si troverà in una situazione molto difficile e dovrà prendere velocemente una decisione prima di pagarne le conseguenze. Intanto Chiara confiderà a Nunzio di essere sotto pressione. Dopo la morte del padre ha dovuto occuparsi di tanti, troppi affari. Ma quando sembrerà tutto perduto, alla Petrone verrà un'idea per salvarsi dai guai. Mariella invece presenterà a Guido una “lista”. Il Del Bue dovrà seguirla alla lettera ma purtroppo tra i due succederà qualcosa che trasformerà un'occasione di divertimento in qualcosa di molto spiacevole.

Alberto torna a ricattare Clara in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 gennaio 2022

Patrizio si è vendicato ma purtroppo la sua voglia di prendersi una rivincita sul suo rivale, si è trasformata in un'altra ghiotta occasione per l'avvocato. Il Giordano ha infatti esagerato e, al culmine della rabbia, ha spinto Alberto causandogli un infortunio. È chiaro che il Palladini utilizzerà questa novità per i suoi loschi scopi e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non aspetterà molto tempo per tornare alla carica con Clara. Galvanizzato dalla furia di Patrizio, Alberto ricatterà nuovamente la Curcio, mettendola davanti a una scelta difficile e quasi obbligata. Cosa vorrà ora da lei?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara, in ansia, cerca conforto in Nunzio

Dopo il terribile incidente in cui ha perso la vita suo padre, la vita di Chiara è profondamente cambiata. La ragazza ha dovuto prendere in mano, completamente, la gestione degli affari di famiglia e ora si trova in seria difficoltà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che stanca e schiacciata dal peso delle sue responsabilità, cercherà conforto in Nunzio. Proprio quando le cose sembreranno mettersi male per lei, alla Petrone verrà in mente un'idea che potrebbe salvarla dal baratro. Cosa avrà in mente di fare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella in “pericolo”

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido e Mariella passeranno dei momenti di forte imbarazzo. L'Altieri, decisa a movimentare il suo matrimonio, presenterà al marito una strana lista. Il vigile dovrà seguirla punto per punto e Mariella sarà convinta che sarà sicuramente una buona occasione per divertirsi insieme. Ma le speranze della coppia verranno disattese. Quella che doveva essere una bella giornata di svago si trasformerà in una grossa gatta da pelare.

