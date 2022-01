Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 gennaio 2022 - Veronica è sospettosa. Il comportamento di Ezio è sempre più strano e la Zanatta capisce che il suo futuro marito le ha mentito riguardo ai suoi veri rapporti con Gloria. Una conversazione tra Ezio e Stefania le dà la sicurezza che qualcosa bolla in pentola e dovrà indagare. Intanto la Moreau deve partire per Firenze e Tina la sostituirà come capocommessa. Dante, tornato a Milano, conosce Flora e ne rimane molto colpito. Agnese mette subito la Gentile Ravasi sull'attenti: non deve fidarsi del Romagnoli, non dopo quello che è successo tra lui e Vittorio. Intanto Beatrice cerca di calmare suo cognato; deve smetterla di farsi tormentare dal passato. Gemma invece viene chiamata da Adelaide per prendere il suo posto come cavallerizza del Circolo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 gennaio 2022 - l'epilogo dello scontro tra Alberto e Patrizio. I due, di nuovo violentemente faccia a faccia, hanno finito per scatenare un quarantotto. Il Giordano, diventato una furia, ha causato un lieve infortunio al Palladini e lui è pronto a sfruttarlo – a suo piacimento – per mettere il suo rivale totalmente in cattiva luce. Raffaele, preoccupato per il figlio, chiederà a Clara di mediare tra i due. Intanto Franco verrà piacevolmente stupito da un arrivo inaspettato. Katia, la madre di Nunzio, farà ritorno a Napoli. La presenza della Cammarota creerà qualche problema vista la partenza di Angela? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

