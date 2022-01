Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 gennaio 2022: Gloria deve partire. Tina è la nuova capocommessa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai 1 Gloria deve partire per Firenze e Tina prenderà il suo posto. In Veronica intanto crescono i sospetti su Ezio e la Moreau.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Veronica è sospettosa. Il comportamento di Ezio è sempre più strano e la Zanatta capisce che il suo futuro marito le ha mentito riguardo ai suoi veri rapporti con Gloria. Una conversazione tra Ezio e Stefania le dà la sicurezza che qualcosa bolla in pentola e dovrà indagare. Intanto la Moreau deve partire per Firenze e Tina la sostituirà come capocommessa. Dante, tornato a Milano, conosce Flora e ne rimane molto colpito. Agnese mette subito la Gentile Ravasi sull'attenti: non deve fidarsi del Romagnoli, non dopo quello che è successo tra lui e Vittorio. Intanto Beatrice cerca di calmare suo cognato; deve smetterla di farsi tormentare dal passato. Gemma invece viene chiamata da Adelaide per prendere il suo posto come cavallerizza del Circolo.

Gloria deve partire. Tina è la nuova capocommessa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 gennaio 2022

Gloria si sta facendo da parte e nonostante abbia confessato a zia Ernesta di essere ancora innamorata di Ezio, non ha intenzione di mettersi in mezzo alla relazione tra il suo ex marito e Veronica. Ezio sembra però non riuscire a togliersela del tutto dalla testa. Il suo strano atteggiamento ha messo in allarme la sua nuova compagna. Veronica è certa che le nasconda qualcosa e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Zanatta avrà la conferma che il Colombo le abbia mentito riguardo i suoi rapporti con la capocommessa del Paradiso. Intanto Gloria dovrà lasciare momentaneamente Milano. Un impegno di lavoro l'attende a Firenze e Tina, appena tornata dalla Svizzera e senza lavoro per il momento, prenderà il suo posto. Tornerà quindi tra le Veneri in veste di loro capo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dante stregato da Flora

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la presenza di Dante continuerà a infastidire Vittorio. Il Conti dovrà “combattere” ancora un po' con il Romagnoli che, appena messo piede al Paradiso non potrà fare a meno di rimanere incantato da Flora. A rimetterlo al suo posto ci penserà Agnese. La sarta, ben consapevole di quello che il Romagnoli ha combinato l'anno prima, metterà in guardia la stilista raccontandole che il suo affascinante corteggiatore, ha causato grossi problemi al loro amato direttore. Flora, dopo queste parole, prenderà le distanze oppure si lascerà – in qualche modo – affascinare dal nuovo arrivato? Intanto Beatrice dovrà calmare Vittorio, furioso per il ritorno dell'uomo che si è messo tra lui e Marta. La Conti consiglierà al cognato di mettere da parte il passato e di lasciarlo andare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide pronta ad assumere Gemma

Marco ha convinto sua zia a dare un'opportunità a Gemma come nuova cavallerizza del Circolo. La Zanatta, nonostante l'iniziale reticenza, ha deciso di provare a rimettersi in sella, speranzosa di ricominciare con l'equitazione, la sua grande passione. Nella puntata del 18 gennaio 2022, Adelaide convocherà la giovane per poterle fare il colloquio e per poterla conoscere meglio. La Contessa alla fine deciderà di affidarle il compito?

