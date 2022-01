Un Posto al Sole Anticipazioni 18 gennaio 2022: Torna Katia Cammarota! Per Franco saranno guai?

Anticipazioni TV

Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo tornare un personaggio molto noto: Katia, la madre di Nunzio.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 gennaio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 scopriremo l'epilogo dello scontro tra Alberto e Patrizio. I due, di nuovo violentemente faccia a faccia, hanno finito per scatenare un quarantotto. Il Giordano, diventato una furia, ha causato un lieve infortunio al Palladini e lui è pronto a sfruttarlo – a suo piacimento – per mettere il suo rivale totalmente in cattiva luce. Raffaele, preoccupato per il figlio, chiederà a Clara di mediare tra i due. Intanto Franco verrà piacevolmente stupito da un arrivo inaspettato. Katia, la madre di Nunzio, farà ritorno a Napoli. La presenza della Cammarota creerà qualche problema vista la partenza di Angela?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio perde la testa

Patrizio vuole vendetta. Sono ormai diversi mesi che il ragazzo deve subire le angherie di Alberto, sempre pronto a pungolarlo in ogni modo. Con la fine della sua relazione con Clara, il Giordano ha completamente perso il lume della ragione ma soprattutto non è più in grado di tenere a bada il suo spirito. È per questo che, come ci hanno rivelato le Anticipazioni di Un Posto al Sole, ha voluto affrontare di nuovo faccia a faccia il suo rivale. Purtroppo il loro scontro è destinato a diventare un vero problema per il giovane chef. Alberto userà a suo piacimento l'infortunio che Patrizio gli causerà con una spinta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto ha un asso nella manica

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Patrizio spingerà violentemente Alberto e gli causerà un infortunio. Questo gesto manderà in bestia il subdolo Palladini ma gli fornirà un vero e proprio assist per screditare – una volta per tutte – il suo giovane rivale. L'avvocato userà infatti questa novità per trarne qualsiasi beneficio, soprattutto con gli inquilini di Palazzo Palladini. Raffaele invece, preoccupato e coscio che le cose potrebbero andare molto male per il figlio, pregherà Clara di fare da mediatore tra i “suoi” due uomini.

Torna Katia Cammarota in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 gennaio 2022

Gente che viene e gente che va in quel di Palazzo Palladini. Dopo la partenza di Vittorio – forse definitiva – e di Angela, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che farà ritorno un personaggio a noi molto noto. Stiamo parlando di Katia Cammarota, la madre di Nunzio ed ex moglie di Franco. Forse preoccupata per il figlio o forse solamente nostalgica, Katia deciderà di far visita ai suoi cari a Napoli. Non è ancora chiaro quanto durerà la sua permanenza ma avrà sicuramente modo di conoscere meglio Chiara e forse anche di scombussolare la vita di Franco. Il suo arrivo coincide con la partenza di Angela e non è escluso che possa creare un certo scompiglio nella vita di Boschi. Gelosie e malumori sarebbero dunque nell'aria.

