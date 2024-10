Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 ottobre 2024: Elvira e Salvo a letto insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 all’11 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 7 all’11 ottobre 2024 , in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 ottobre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 7 all’11 ottobre 2024 , vedranno Elvira e Salvatore protagonisti della loro prima volta, con conseguenze decisamente inaspettate per questa coppia. Clara torna a Milano ma le Veneri non hanno intenzione di dire addio a Mirella e si mobilitano per farle mantenere il posto al Grande Magazzino. Mentre Odile sceglie dove lavorare, dopo essere rimasta colpita dal suo casuale incontro con Matteo, quest'ultimo affronta Guarnieri commettendo un azzardo. Lite furiosa tra Ciro e Concetta a causa di Mimmo, un giovane poliziotto figlio di amici di famiglia che il padre di Maria vorrebbe ospitare in casa loro. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 7 ottobre 2024

Elvira e Salvatore trascorrono la prima notte di passione insieme, e sembra che questo evento abbia cambiato qualcosa tra loro. Mentre la Gallo parla dell’esperienza con Irene, pregandola di mantenere il segreto, Armando vuole convincere Enrico a non abbandonare il suo lavoro al Paradiso. Odile, invece, si imbatte nuovamente in Matteo e ne rimane affascinata. Nel frattempo, Botteri riesce a reperire il bisso, prezioso tessuto che vuole impiegare per l’abito di punta della sua collezione Costa Smeralda, e Giulia Furlan a Galleria Moda Milano termina il suo primo prototipo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 7 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 8 ottobre 2024

Elvira è turbata dalla sua prima volta con Salvatore e ne parla con Mirella, consapevole che è lei l’unica Venere in grado di darle un consiglio sulla questione. Il racconto della collega, tuttavia, la sciocca nel profondo. Mentre collaborano a stretto contatto per non giungere impreparati alla sfida contro il Paradiso, Giulia tenta un approccio con Tancredi ma si vede rifiutata dal momento che il nipote della Contessa le fa capire che tra loro vi è esclusivamente un rapporto lavorativo. Umberto spera nell’intervento di Adelaide, chiedendole di persuadere Matteo a non portare avanti la collezione Costa Smeralda, mentre Mario Oradei riceve una proposta di lavoro importante per un circolo esclusivo, che comporta tuttavia la sua partenza definitiva da Milano. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 8 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 9 ottobre 2024

Ciro riceve la telefonata di un amico dalla Sicilia, ma decide di non parlarne con Concetta mentre la Gallo è turbata dal suo fidanzato nonostante le parole di confronto di Mirella, dato che Salvatore per la prima volta non si presenta al loro consueto appuntamento mattutino. Tancredi vorrebbe sfruttare Odile contro il Paradiso ma Guarnieri glielo impedisce categoricamente, assoldando piuttosto Matteo per seguire i movimenti di Marcello nell’affare della collezione Costa Smeralda. Così, Portelli si trova a fare nuovamente la spia contro il fratellastro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 9 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 10 ottobre 2024

Clara annuncia il suo ritorno a Milano e Mirella è preoccupata: sta per perdere il suo posto di lavoro? Mentre Matteo compromette gli affari del Paradiso, Ciro comunica a sua moglie che un caro amico siciliano ha chiesto di poter ospitare nella loro casa a Milano il figlio, tale Mimmo che si è trasferito in città per fare il poliziotto. Concetta, tuttavia, non ha intenzione di accogliere lo sconosciuto. Marta, invece, propone un offerta di lavoro a Odile alla Galleria Moda Milano, suscitando la rabbia di Adelaide, che preferirebbe vedere la figlia al Paradiso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 11 ottobre 2024

Il ritorno di Clara è accolto con gioia ma le Veneri vogliono che anche Mirella rimanga a lavorare nel grande magazzino e si mobilitano per lei, ottenendo la promessa di Roberto di provare a non licenziare. Concetta e Ciro discutono sempre di più, portando la figlia Agata a prendere posizione e chiedere ai genitori di chiarirsi per non rovinare l’armonia familiare. Tempo di decisioni per Oradei e Odile: mentre lui potrebbe non lasciare Milano nonostante l’offerta lavorativa superlativa che ha ricevuto, la figlia della Contessa ha deciso tra Paradiso e Galleria Moda Milano. Portelli prende in mano la situazione e commette un azzardo con Guarnieri, chiedendo di incontrarlo. Cosa avrà combinato il fratellastro di Marcello? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’11 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.