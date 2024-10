Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 ottobre 2024: Umberto ordina a Matteo di spiare Marcello. Portelli cederà di nuovo?

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2024 su Rai1 vedremo che Umberto ordinerà a Matteo di fare la spia sulle mosse di Marcello. Portelli dovrà cedere di nuovo ai ricatti di Guarnieri o stavolta troverà un modo per non tradire il fratello? Scopri le Anticipazioni e le Trame Complete della Soap.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 9 ottobre 2024, alle ore 16.00, Umberto preparerà un nuovo attacco contro Marcello. Sospettando che Barbieri gli abbia soffiato l’affare in Costa Smeralda, Guarnieri tornerà a pungolare Matteo. Il Commendatore ordinerà a Portelli di informarlo dei passi di suo fratello e di fare dunque la spia su tutte le mosse del suo rivale. Il giovane finirà per dargli di nuovo retta? Sarà di nuovo costretto a tradire? Intanto Ciro riceverà una telefonata da un compare siciliano ma visto il contenuto della chiamata, deciderà di non dire nulla a Concetta, almeno per ora. Salvatore mancherà al solito appuntamento mattutino con Elvira e la ragazza ne rimarrà piuttosto scossa. Avrà infatti paura che il ragazzo abbia cambiato idea su di loro, dopo la notte passata insieme. Tancredi vorrebbe usare Odile contro il Paradiso ma Umberto stavolta non sarà d’accordo con lui!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto ricatta Matteo un’altra volta!

Umberto ha promesso di vendicarsi di Marcello e di farlo con prudenza. Per questo non ha preso immediati provvedimenti contro il Barbieri quando ha scoperto che il ragazzo si è presentato all’incontro con i portavoce della Aga Khan. Sospettando che il giovane sia ormai vicinissimo a soffiargli l’affare in Costa Smeralda, Guarnieri dovrà passare all’attacco. Si rivolgerà a Matteo a cui ordinerà di informarlo su ogni mossa che suo fratello farà e quindi di fare la spia. Portelli, che con Umberto ha un grosso debito, potrebbe dover cedere di nuovo ai ricatti ma forse stavolta le cose potrebbe andare diversamente, con un colpo di scena da vero maestro!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto non vuole usare Odile contro Il Paradiso

Umberto è passato all’attacco e ha chiesto ad Adelaide il favore di convincere Marcello a tornare indietro sui suoi passi e di lasciar perdere l’affare Costa Smeralda. Guarnieri stavolta non vuole esagerare e si limiterà a usare le armi che già possiede per fermare l’ascesa de Il Paradiso delle Signore nell’alta moda. Per questo motivo non accetterà il consiglio di Tancredi – che vuole distruggere il grande magazzino per una vendetta personale – di usare Odile. Il Commendatore si rifiuterà e non vorrà mettere in mezzo la figlia della Contessa, con cui sta instaurando un legame quasi paterno. Siamo però sicuri che il Di Sant’Erasmo non si fermerà qui e vorrà andare avanti con i suoi subdoli progetti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira in ansia. Salvatore non la ama più?

Dopo la notte d’amore passata con Salvatore, Elvira è sempre più tesa. La ragazza si sente in imbarazzo e non l’aiuta di certo lo strano comportamento dell’Amato. Le cose cominceranno a farla letteralmente tremare quando Salvo mancherà al loro solito appuntamento mattutino. La Venere si preoccuperà moltissimo e penserà che il suo innamorato non la desideri più. Mirella la rassicurerà e le dirà di essere certa che Salvatore avrà una valida spiegazione per quanto accaduto. Ciro invece riceverà una telefonata da un compare siciliano. Visto il contenuto della chiamata non dirà nulla a Concetta, almeno per ora.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.