Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 ottobre 2024: Odile fa la sua scelta. Lavorerà per il Paradiso o per la Galleria?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo che Odile sceglierà dove andrà a lavorare mentre Roberto potrebbe dover dire addio a Mario.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’11 ottobre 2024 alle ore 16.00 su Rai1, Odile prenderà la sua decisione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza comunicherà dove andrà a lavorare tra Il Paradiso e la Galleria Milano Moda. Intanto le Veneri cercheranno di aiutare Mirella. Le ragazze non vorranno che la ragazza venga licenziata a causa del ritorno di Clara e pregheranno Roberto di aiutarla. Landi prometterà loro di fare quanto in suo potere per darle una mano. Il direttore dovrà occuparsi anche di un altro problema, ovvero la probabile partenza di Mario. L’Oradei avrà però già fatto la sua scelta. Matteo chiederà a Umberto di incontrarsi e gli dirà di avere qualcosa per lui. Il ragazzo, che si sentirà con le spalle al muro, sarà costretto a rivelare alla madre di aver fatto una mossa azzardata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto della puntata dell'11 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 ottobre 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata dell'11 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile fa la sua scelta

Marta ha proposto a Odile di lavorare per la GMM. La mossa della Guarnieri non ha fatto piacere ad Adelaide, che si è trovata con le spalle al muro, impossibilitata a mettersi in mezzo a una faccenda che riguarda solo e soltanto sua figlia. La Contessa vorrebbe che la sua bambina lavorasse per Il Paradiso, la sua azienda, ma non può certo tradire nuovamente la sua fiducia, intromettendosi un’altra volta. Lascerà quindi che sia Odile a prendere la sua decisione e la ragazza così farà. Ma su cosa ricadrà la sua scelta? Sarà la GMM dei suoi cugini oppure il grande magazzino di Roberto e Marcello?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tutte le Veneri al salvataggio di Mirella

Clara ha annunciato il suo ritorno e le Veneri sono molto contente di riabbracciare la ragazza. Peccato però che questa notizia potrebbe significare il licenziamento di Mirella. La mamma di Michelino è molto spaventata di perdere il lavoro e le sue colleghe, che non vogliono che lei se ne vada, cercheranno di aiutarla in ogni modo. Chiederanno a Roberto di non cacciarla e Landi prometterà loro di fare il possibile per aiutarla. Intanto Agata pregherà i suoi genitori di smettere di litigare a causa di Mimmo, l’amico di famiglia che ha chiesto loro ospitalità. I Puglisi sono in collera l’uno con l’altra perché Ciro non si è opposto all’arrivo del giovane poliziotto siciliano mentre Concetta non vuole assolutamente averlo in casa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto dovrà dire addio a Mario?

Roberto ha scoperto che Mario ha ricevuto una prestigiosa proposta di lavoro ma se l’accetterà dovrà lasciare Milano e trasferirsi altrove. Landi è perfettamente consapevole di poter perdere da un momento all’altro il suo innamorato ma non vorrà impedirgli di avere un futuro migliore. Per questo incoraggerà l’Oradei a cogliere questa grande opportunità ma lui avrà fatto già la sua scelta! Matteo intanto chiederà un incontro a Umberto dicendogli di avere qualcosa per lui. Il ragazzo, messo alle strette, dovrà confessare alla madre di aver fatto una mossa azzardata e inaspettata.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.