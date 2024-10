Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 ottobre 2024: Marta fa una proposta di lavoro a Odile. Adelaide è spiazzata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo che Marta propone a Odile di lavorare per la GMM ma Adelaide non sarà per nulla contenta.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 ottobre 2024 su Rai1, alle ore 16.00, Marta farà una proposta a Odile, che non piacerà per nulla a sua zia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri proporrà alla cugina di lavorare per la Galleria Milano Moda e la ragazza sembrerà attratta da questa prospettiva. Ad Adelaide non farà per nulla piacere soprattutto perché sua figlia ha già ricevuto una proposta di lavoro da parte di Marcello. Matteo farà un gesto inaspettato che potrebbe compromettere per sempre il futuro del Paradiso mentre le Veneri saranno felici del ritorno di Clara. La ragazza annuncerà loro di essere pronta a tornare a Milano e Mirella avrà paura di perdere il suo lavoro. Ciro confesserà a Concetta che il compare che lo ha chiamato da Partanna, gli ha chiesto ospitalità per suo figlio Mimmo, un giovane poliziotto che dovrà trasferirsi a Milano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta spiazza Adelaide!

Odile ha rivelato a Marta, Rosa e Adelaide di voler essere indipendente e di voler seguire la sua passione per gli affari. La ragazza vorrebbe trovare un lavoro che le permettesse di occuparsi degli aspetti commerciali e finanziari di un’azienda e spera di poter trovare la sua strada anche a Milano. La giovane ha dimostrato di avere grande talento e fiuto, per questo Marta si sentirà di poter fare un passo avanti con lei. La Guarnieri le offrirà un posto alla Galleria Milano Moda ma questa proposta finirà per scontentare sua zia. Adelaide non la prenderà bene per via del fatto che sua figlia è già stata invitata a far parte della grande famiglia del Paradiso, di cui la Contessa detiene la metà delle quote. La Di Sant’Erasmo deciderà però di lasciare che sia Odile a prendere la sua scelta e cercherà di non mettersi in mezzo e di rispettare le volontà della sua bambina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo potrebbe rovinare Il Paradiso

Umberto ha ordinato a Matteo di spiare Marcello. Portelli sa che la situazione con Guarnieri potrebbe diventare pericolosa e che Barbieri potrebbe scoprire, da un momento all’altro, che lui è il responsabile della truffa Hofer. Per impedire che questo succeda, sarà costretto a prendere una decisione molto difficile, che potrebbe compromettere il futuro del grande magazzino ma proteggere il suo rapporto con Marcello. Cosa farà? Intanto Ciro rivelerà a Concetta il contenuto della chiamata ricevuta dal compare siciliano. Puglisi racconterà alla moglie che il loro amico ha chiesto ospitalità per suo figlio Mimmo, un giovane poliziotto trasferito a Milano. La mamma di Maria e Agata non sarà però per nulla contenta e si rifiuterà di accoglierlo in casa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara sta tornando a Milano, Mirella trema

Le Veneri riceveranno la bella notizia del ritorno di Clara. La Venere informerà le sue colleghe di essere pronta a tornare al Paradiso e questa informazione metterà in allarme la povera Mirella. La ragazza avrà paura di perdere il lavoro e di dover quindi rivedere di nuovo tutta la sua vita. Le colleghe faranno però di tutto per impedire che la mamma del dolcissimo Michelino debba andarsene e chiederanno a Roberto di darle una mano.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.