Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 ottobre 2024: Umberto all'attacco. Chiede ad Adelaide di fermare Marcello

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 ottobre 2024 su Rai1. Nell’episodio della Soap, Umberto chiederà ad Adelaide di convincere Marcello a rinunciare all'affare Costa Smeralda mentre Tancredi rifiuterà le avances di Giulia Furlan e...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Umberto chiederà ad Adelaide di intervenire con Marcello. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Guarnieri pregherà la cognata di convincere Barbieri a farsi indietro nell’affare Costa Smeralda e rinunciare a far loro concorrenza. Intanto Elvira proverà un forte imbarazzo dopo la prima volta con Salvo e racconterà tutto anche a Mirella, l’unica persona che può capirla. La ragazza sarà contenta di aiutarla ma finirà per turbarla raccontandole della sua vita personale. Giulia cercherà di avvicinarsi a Tancredi ma lui le impedirà di fare passi azzardati con lui e, per non perdere la sfida con Il Paradiso, le suggerirà di studiare le mosse di Botteri. Mario confiderà a Roberto di aver ricevuto una proposta di lavoro molto importante in un circolo esclusivo ma per farlo dovrà lasciare Milano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto spinge Adelaide a fermare Marcello

La decisione di Marcello – seguita da Roberto dopo un iniziale battibecco – ha creato un po’ di scompiglio all’interno sia del Paradiso che delle GMM. Marta si è assicurata che le cose tra il grande magazzino di suo padre e quello di Landi non prendessero una brutta piega ma Umberto teme che la rivalità tra lui e Barbieri porterà al peggio. Per questo tenterà una prima strada, quella che lo porterà a chiedere ad Adelaide di prendere dei provvedimenti e di convincere Marcello a farsi da parte. Ma cosa risponderà la Contessa? Sarà disposta a fare una mano al cognato oppure si rifiuterà? Le Anticipazioni ci rivelano che Umberto chiederà a Matteo di fare da spia sulle mosse di suo fratello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi rimette Giulia al suo posto

Botteri e Giulia sono in guerra e la Furlan sembra essere un passo più avanti di Gianlorenzo. La stilista ha già pronto l’abito prototipo della collezione ispirata alla Costa Smeralda e lo presenta a Tancredi, a cui vorrebbe avvicinarsi molto di più. Sembra che la designer abbia maturato un certo interesse per il Di Sant’Erasmo ma la cosa non è per nulla ricambiata. Il conte scanserà le lusinghe della donna e la spronerà a investigare sulle mosse della concorrenza, per impedire che Il Paradiso l’abbia vinta. Giulia però non pare una persona capace di arrendersi alle prime difficoltà. Tornerà all’attacco?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira in profondo imbarazzo

Da quando hanno passato la notte insieme, tra Elvira e Salvo le cose sembrano essere cambiate. La Venere prova ancora un forte imbarazzo per quanto successo e dopo aver raccontato tutto a Irene, deciderà di confidarsi con Mirella, l’unica che può capirla appieno. La mamma di Michelino sarà molto contenta di darle consigli ma finirà per turbarla raccontandole la sua storia. Intanto Mario informerà Roberto di aver ricevuto una grande opportunità di lavoro, in un circolo molto esclusivo. Per poter seguire questo obiettivo dovrà però lasciare Milano e Landi. Cosa succederà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.