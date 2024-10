Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 ottobre 2024: Odile affascinata da Matteo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Odile incontrerà di nuovo Matteo e ne rimarrà estremamente colpita. Il giovane sembrerà fare breccia nel suo cuore ed è chiaro che questa situazione potrebbe diventare esplosiva. Intanto Elvira racconterà a Irene della sua prima volta con Salvo ma la pregherà di non dire nulla a nessuno. Armando pregherà Enrico di non lasciare il suo posto al Paradiso mentre Botteri riuscirà a trovare il bisso, il tessuto che gli serve per creare l’abito di punta della collezione dedicata alla Costa Smeralda. Giulia Furlan sarà però sempre un passo più avanti di lui; la stilista avrà infatti già ultimato il suo prototipo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile stregata da Matteo

Odile si sta piano piano abituando alla sua nuova vita a Milano. La ragazza vuole ancora la sua indipendenza e non desidera essere riconosciuta solo come la figlia della Contessa Adelaide. Il suo è un carattere forte e volitivo e la cosa potrebbe portarla a conquistare presto il cuore di qualcuno. Ma per il momento sarà lei a rimanere affascinata da qualcuno di nostra conoscenza. La giovane rivedrà Matteo, con cui si era letteralmente scontrata nei corridoi del Paradiso e con cui aveva scambiato due fugaci parole. L’incontro tra i due potrebbe portare a una nuova storia d’amore, ostacolata dal rapporto che Portelli ha con Maria, ora però assente e ormai trasferitasi a Parigi. Possibile che il fratello di Marcello si innamori di un’altra donna, dopo tutto quello che è accaduto con la Puglisi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Botteri alla riscossa

Tra Botteri e Giulia Furlan è guerra. I due hanno avuto dei grossi diverbi in passato e la cosa li ha resi nemici giurati. Tra i due, nelle ultime puntate, non sono mancati battibecchi ma la vera sfida si consumerà in atelier. Gianlorenzo riuscirà a trovare il prezioso bisso, il tessuto con cui vuole realizzare l’abito di punta della collezione dedicata alla Costa Smeralda ma la Furlan sarà sempre un passo più avanti di lui. La stilista ha già in mano il prototipo del suo abito e intende presentarlo il più in fretta possibile. Riuscirà il nostro designer a batterla sul tempo?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira racconta a Irene della sua prima volta

Elvira e Salvo hanno passato la notte insieme e la ragazza è ancora molto stordita per l’accaduto. La giovane decide di confidarlo, con molto imbarazzo, a Irene e la prega di non dire nulla a nessuno. Armando intanto chiederà a Enrico di ripensarci e di non lasciare il suo lavoro. Il magazziniere si sente però ancora minacciato e teme che qualcuno scopra la verità su di lui. Dovrà quindi fare in modo che le cose tornino equilibrate come prima. Ci riuscirà? Intanto tra Salvatore e la Gallo si capirà che qualcosa è cambiato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.