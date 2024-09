Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 settembre 2024: Tancredi tenta di rimediare allo scandalo creato da Odile

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 settembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Tancredi cercherà di rimediare allo scandalo che ha colpito la sua famiglia ma Odile gli rovinerà i piani!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai1 eccezionalmente alle ore 15.30, Tancredi cercherà di risolvere lo scandalo che ha colpito Odile e di conseguenza anche Adelaide. Il Di Sant’Erasmo penserà di organizzare un’intervista, stavolta con la Contessa e Odile insieme. La giovane però si sentirà sempre più sotto pressione e cercherà rifugio da Rosa e Marcello. Elvira sarà in difficoltà e non saprà come confessare a Salvatore i veri motivi per cui suo padre è così contrario al loro fidanzamento mentre Mirella, a causa di un errore nel fare il bucato, si presenterà al Paradiso con la divisa di un colore più chiaro. L’errore si trasformerà in una novità che piacerà alle clienti e che darà a Roberto un’idea. Marta si incontrerà di nuovo con Enrico.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi tenta di rimediare allo scandalo!

Adelaide è stata travolta dallo scandalo. L’arrivo di Odile non è rimasto inosservato e la ragazza, poco avvezza alla vita agiata della sua vera madre, ha fatto involontariamente un errore, che ha causato guai ai Di Sant’Erasmo. Desideroso di mettere una pezza su questo nuovo problema della sua famiglia, Tancredi penserà di organizzare un’intervista di cui saranno protagoniste sia sua zia che la sua cugina ritrovata. Peccato però che Odile finirà per sentirsi sempre più sotto pressione e non gradendo quello che le sta succedendo intorno, cercherà rifugio da Rosa e Marcello. La sua fuga le impedirà di partecipare all’incontro con il giornalista chiamato da Tancredi e scatenerà l’ira del giovane.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira in difficoltà con Salvo. Non può dirgli tutta la verità!

Salvo si è reso conto che i genitori di Elvira sono contrari al loro fidanzamento e non lo considerano adatto per la loro figlia. Elvira ha scoperto il vero motivo che spinge suo padre a ricordarle di dover stare lontana dall’Amato. La Venere ha compreso che la sua famiglia non sopporta che lei si sia fidanzata con un meridionale e che vuole, a tutti i costi, che lei si allontani dal barista. La giovane, innamorata e sicura di voler stargli accanto, non saprà come uscirne ma soprattutto si troverà in difficoltà nel dire la verità al suo innamorato, che sicuramente soffrirà per questa triste e ingiusta realtà.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una novità in arrivo al Paradiso

Mirella si presenterà a lavoro con la divisa completamente scolorita. A causa di un errore nel fare il bucato, la ragazza si ritroverà gli abiti di un colore diverso, più tenue, rispetto al solito. Il dettaglio non sfuggirà all’occhio attento dei clienti, che però apprezzeranno il cambiamento. Vedendo l’entusiasmo della clientela, Roberto penserà di fare qualche modifica al look delle sue Veneri e di creare delle nuove divise più al passo con i tempi. Che colore verrà scelto? Come saranno? Lo scopriremo presto! Intanto Marta incontrerà di nuovo Enrico e tra loro ci sarà grande tensione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.