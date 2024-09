Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 settembre 2024: Odile e Adelaide ripartono da zero!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Odile cercherà di rimediare ai suoi errori. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza dovrà frenare l’ira di Tancredi, arrabbiato con lei per non essersi presentata all’intervista. Intanto Adelaide capirà di dover cambiare atteggiamento con la figlia e di dover ripartire da zero con lei. Le due donne troveranno finalmente un giusto equilibrio? Intanto Elvira confiderà a Concetta i motivi per cui suo padre non vuole Salvatore come suo fidanzato. Marta, in occasione della festa di compleanno di Michelino – figlio di Mirella – vorrà regalare ai bambini della casa-famiglia, un suo vecchio teatrino. Il giocattolo deve però essere restaurato e la Guarnieri chiederà aiuto ad Armando. Intanto Marcello e Umberto si troveranno di nuovo faccia a faccia e sarà chiaro che tra i due c’è ancora grande tensione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile pronta a rimediare ai suoi errori

Adelaide è stata travolta dallo scandalo e la colpa è di Odile. La ragazza, abituata a una vita molto diversa da quella della sua vera madre, non si è nemmeno accorta di compiere un’imprudenza ma purtroppo la Contessa e la sua famiglia ne hanno pagato le conseguenze. Tancredi ha cercato di rimediare organizzando un’intervista, a cui la giovane nuova arrivata non si è però presentata. Il Di Sant’Erasmo è furioso con la sua cuginetta e si sente persino oltraggiato. Odile si sentirà in colpa e cercherà di rimediare. Troverà subito un modo per rimettersi in carreggiata e dimostrare ai suoi “nuovi” parenti quanto tenga a loro. Adelaide intanto, compreso di non potersi più comportare così con sua figlia, proverà a ripartire da zero con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ha un regalo per i bambini della casa-famiglia

Elvira si confiderà con Concetta e le rivelerà che il motivo per cui suo padre non accetta Salvo come suo fidanzato, è perché il giovane è meridionale. La Venere non saprà come dirlo al fidanzato e si troverà molto a disagio. Intanto Marta, in occasione della festa di compleanno di Michelino – il figlio di Mirella – vorrà donare il suo vecchio teatrino ai bambini della casa-famiglia. Il giocattolo è però rovinato e deve essere rimesso a nuovo. La Guarnieri chiederà aiuto ad Armando, che accetterà di darle una mano.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Volano scintille tra Marcello e Umberto

Odile si è resa conto che Villa Guarnieri è piena di segreti e che tutte le persone che abitano al suo interno cercano di nascondere la loro vera natura. Tra questi c’è Umberto, che non ha ancora confessato a Marta quello che ha combinato contro Marcello. Adelaide ha preferito non dire nulla alla nipote ma è chiaro che tra la Contessa, suo cognato e il Barbieri, ci sia ancora tensione. Marcello non ha dimenticato tutto quello che il Commendatore ha combinato e quest’ultimo non ha seppellito l’ascia di guerra contro il giovane, diventato imprenditore solo grazie alla Di Sant’Erasmo. Tra i due, che si ritroveranno faccia a faccia, voleranno scintille.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.