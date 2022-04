Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'11 al 15 aprile 2022: Adelaide scopre Flora e Umberto. Beatrice rischia la vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'11 al 15 aprile 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dall'11 al 15 aprile 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'11 al 15 aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 11 aprile 2022

La data del matrimonio è fissata, ma Salvo tiene ancora il segreto perché vuole fare una sorpresa ad Anna. Flavia obbliga Ludovica a mantenere il riserbo sulla sua (falsa) malattia e la giovane non rivela nulla nemmeno a Marcello. Gemma crede che la colpa della sua rottura con Marco sia da imputare a Stefania e il loro rapporto è sempre più in crisi. Il giovane Sant'Erasmo si dichiara a cuore aperto alla Colombo.

Puntata in onda Martedì 12 aprile 2022

Salvo chiede a Marcello di fargli da testimone e organizza la sorpresa per la consegna dell'anello ad Anna, ma qualcosa va storto. Gemma è decisa a riconquistare Marco e trova il supporto di Adelaide. Nel frattempo Dante ha acquistato dei negozi in America e intende aprirli a marchio Pds all'insaputa di Vittorio.

Puntata in onda Mercoledì 13 aprile 2022

Umberto rimprovera Flora per essersi confidata con Ludovica. Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa, ma lui è bravo a deviare i sospetti. Finalmente Ludovica confida a Marcello della malattia della madre e lui si sente totalmente inutile ed impotente: non ha le risorse economiche per aiutarle. Salvo riesce a ritrovare l'anello e consegnarlo ad Anna.

Puntata in onda Giovedì 14 aprile 2022

Mentre Dante continua a raccontare bugie a Beatrice riguardo il lavoro con gli americani, Vittorio incarica Roberto di tenerlo d'occhio. Fiorenza invece, concorde con Flavia, rivela a Torrebruna della malattia della Brancia: senza esitazione, l'uomo si offre di farsi carico delle spese per l'oneroso intervento che verrà effettuato negli Stati Uniti. La madre di Ludovica lo informa allora che accetterà solo a patto che la figlia non scopra nulla, ma è il danno è già fatto...

Puntata in onda Venerdì 15 aprile 2022

Aumenta il senso di inettitudine provato da Marcello quando scopre del gesto di Torrebruna. Intanto Umberto insegue Flora mentre sta lasciando Villa Guarnieri e i due si scambiano finalmente un bacio appassionato, di fronte ad Adelaide! Anche Marco e Stefania stanno per baciarsi, ma un ostacolo si mette in mezzo. Beatrice, invece, fa fatica a metabolizzare la verità su Dante e, a causa della distrazione, ha un brutto incidente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.