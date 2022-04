Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Umberto scopre che Flora ha raccontato a Ludovica cosa è successo tra loro. Il Guarnieri è deluso dal comportamento della Gentile-Ravasi e crede che abbia commesso un'imprudenza a confidarsi con qualcuno. Ludovica ha però da pensare a ben altro che alle pene amorose della sua amica. La ragazza deve appoggiare sua madre malata. La Brancia però non riesce più a nascondere questo segreto a Marcello e decide di rivelarglielo. Il barista ne rimane piuttosto scosso. Capisce infatti che le condizioni economiche della sua amata sono disperate e che lui non può fare nulla per aiutarla. Salvatore ritrova l'anello di fidanzamento, perso prima di poterlo consegnare ad Anna e finalmente riesce a donarlo alla Imbriani.

Umberto furioso contro Flora ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 aprile 2022

Il segreto di Umberto e Flora è qualcosa di molto prezioso da mantenere. Gli equilibri di Villa Guarnieri dipendono da questo e il Commendatore sa cosa sa rischiando. Per questo quando Umberto scoprirà che la Gentile-Ravasi lo ha tradito, venendo meno al loro voto di silenzio, andrà su tutte le furie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto verrà a sapere che Flora ha raccontato tutto a Ludovica e, temendo di essere scoperto da Adelaide, si arrabbierà tantissimo con lei. Accuserà la stilista di essere stata imprudente e di essersi confidata proprio con il braccio destro e pupilla della Contessa. Ludovica però sembra essere fedele alla sua amica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello deluso. Non può aiutare Ludovica

Flavia e Fiorenza si sono alleate per liberarsi di Marcello. Le due donne hanno escogitato un piano per convincere Ludovica a passare dalla loro parte, senza neanche accorgersi. Flavia sta fingendo di essere malata e di aver bisogno di una costosa operazione e ha costretto la figlia a mentire per lei. La Brancia non deve dire a nessuno – Marcello compreso – del suo male. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la contessina non riuscirà a non dire nulla al suo amato. Gli confesserà della malattia della madre e gli dirà che le due hanno bisogno di molti soldi. Il Barbieri, sapendo la verità, si troverà ancora più a disagio. Si accorgerà di non poter fare nulla per aiutarle e di non disporre certo di somme tanto alte da guadagnare la stima della sua “odiata suocera”. Soccomberà davanti al potere del Torrebruna, ricco armatore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo ritrova l'anello e salva il suo fidanzamento

La sorpresa organizzata da Salvo per Anna, si è rivelata un disastro. Il barista ha perso l'anello che avrebbe dovuto regalare alla sua fidanzata e non ha potuto così consegnarglielo. Il fidanzamento in grande stile o meglio secondo tradizione ha rischiato di sfumare miseramente. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la fortuna sorriderà al buon Amato. Salvo ritroverà il prezioso gioiello e finalmente si presenterà davanti alla Imbriani con in mano il simbolo della loro unione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 aprile 2022.

