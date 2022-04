Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2022: Ferdinando fregato! Flavia incastra Ludovica...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Ferdinando si propone di finanziare l'operazione di Flavia. La Brancia ha ormai Ludovica in pugno.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Dante continua a tramare alle spalle di Vittorio ed è più che mai intenzionato ad aprire i negozi a marchio Paradiso, in America. Tutto questo senza dire una parola a Beatrice, con cui continua a frequentarsi. Il Conti, sospettoso, chiede a Roberto di aiutarlo a indagare sul loro sedicente socio. Fiorenza mette in atto la prima parte del piano organizzato con Flavia e rivela a Ferdinando che Flavia è malata e ha bisogno di essere operata al più presto. Il Torrebruna, al corrente che la contessa non ha il denaro necessario a curarsi, si propone di finanziare l'intervento. La Brancia ovviamente accetta ma a una condizione; Ludovica non deve saperne niente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio indaga su Dante

Dante non ha mai smesso di tramare alle spalle di Vittorio. Neanche i suoi sentimenti per Beatrice, molto legata a suo cognato, lo hanno fatto desistere dai suoi propositi di vendetta contro il Conti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Romagnoli sarà determinato più che mai a farsi strada al Paradiso e a prendere sempre più potere nel grande magazzino. Dopo aver promosso l'apertura di alcuni negozi a marchio Paradiso delle Signore, in America, il cugino di Fiorenza proseguirà velocemente con i suoi affari oltreoceano. Tutto questo non solo contro il volere di Vittorio ma senza dir nulla – anzi mentendo – alla sua compagna. Beatrice continuerà ancora per un po' a pensare che Dante sia un uomo fondamentalmente onesto mentre le Anticipazioni della soap, riguardo alla puntata del 14 aprile 2022, ci dicono anche che il Direttore capirà che qualcosa non quadra. Chiederà a Umberto di indagare per lui e di seguire le mosse del loro nemico in comune.

Flavia frega Ferdinando ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2022

Flavia e Fiorenza si sono alleate e hanno escogitato un piano con i fiocchi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che sarà la Gramini a mettere in moto la macchina della falsità. Trovandosi da sola con Ferdinando, si lascerà andare a una confessione: rivelerà al magnate che la sua amica Flavia è molto malata e che ha bisogno di un'operazione molto costosa per guarire. La cugina di Dante racconterà al Torrebruna anche della poco liquidità posseduta attualmente dalla Brancia, a causa della sua separazione e l'armatore deciderà quindi di intervenire per aiutarla. Pagherà l'intervento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flavia incastra Ludovica

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ferdinando si affretterà a contattare Flavia per rassicurarla che sarà lui a occuparsi del pagamento della sua operazione. Il buon Torrebruna farebbe di tutto pur di non farle succedere nulla, forse per amore di Ludovica. Flavia capirà di aver preso il pesce al suo amo. Accetterà il denaro del magnate ma gli imporrà una condizione: sua figlia non dovrà saperne nulla. Una mossa strategica per nascondere il suo vero intento e che porterà invece la stessa Ludovica ad avere le spalle al muro. Non solo dovrà essere grata a Ferdinando ma scatenerà in Marcello una reazione piuttosto particolare ma prevista da due machiavelliche nobildonne.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.