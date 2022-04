Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 aprile 2022: Adelaide e Gemma pronte a punire Marco...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 12 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Gemma vuole riconquistare Marco e trova in Adelaide un inaspettato supporto. Cosa escogiteranno le due?

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Salvatore è pronto per il suo grande giorno ma non ha intenzione di muoversi senza il suo fido compagno Marcello. L'Amato chiede al suo “socio” di fargli da testimone mentre Armando lo aiuterà a fare una sorpresa alla sua fidanzata. Il barista vuole consegnarle un bell'anello ma le cose potrebbero non andare come da lui programmato. Gemma ha intenzione di riconquistare Marco. La Zanatta farà di tutto per riportare il Di Sant'Erasmo tra le sue braccia e potrà contare su un'alleata d'eccezione. Adelaide si schiererà dalla sua parte. Dante invece procederà con un suo nuovo e personale progetto. Il Romagnoli vorrebbe aprire dei negozi a marchio Paradiso delle Signore in America ma senza farne parola con Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore rischia il disastro con Anna

La data di nozze di Salvatore e Anna è stata fissata e i due innamorati contano i giorni che li separano dal diventare marito e moglie. Per Salvo mancano gli ultimi particolari per rendere tutto perfetto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo avrà bisogno del sostegno del suo amico e socio. Chiederà a Marcello di fargli da testimone nel giorno più bello e importante della sua vita. Il Barbieri ovviamente accetterà con piacere così come Armando ha accettato di aiutare il suo amico a organizzare la sorpresa ad Anna. L'Amato vuole dare alla sua fidanzata l'anello di fidanzamento ma lo vuol fare in grande stile. Peccato però che le cose potrebbero non andare come da lui sperato e che rischi di combinare un vero disastro con la Imbriani.

Adelaide pronta a tutto per punire Marco ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 aprile 2022

La famiglia e il suo buon nome è tutto per una Contessa come la Di Sant'Erasmo e uno scandalo non è di certo contemplato. Neanche se a combinarlo è il suo adorato nipote. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide deciderà di schierarsi dalla parte di Gemma e di aiutarla nel suo progetto di riconquistare Marco e di riportarlo sulla retta via. La Zanatta non si darà per vinta e nonostante il cuore a pezzi, sa chi colpire per prendersi la sua vendetta e riprendersi il suo fidanzato. La ragazza escogiterà sicuramente un piano che metterà Stefania nei guai e potrebbe presto usare la carta della verità su Gloria. E Adelaide sarà là, pronta a tutto per punire il suo incauto e ribelle nipotino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante trama alle spalle di Vittorio

Dante ha sedotto Beatrice e lei sembra essersi innamorata di lui, tanto da cercare di convincere il cognato a mettere da parte il rancore nei confronti del suo nuovo e indesiderato socio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Romagnoli, nonostante i sinceri sentimenti che ha iniziato a provare per la Conti, non riuscirà a non pensare a un nuovo piano per indispettire il Direttore del Paradiso. Lo vedremo infatti organizzare l'apertura di alcuni negozi oltreoceano, a marchio Paradiso. Tutto questo senza ovviamente dire nulla Vittorio, all'oscuro come sempre delle azioni del suo fastidioso collega. Beatrice però potrebbe però cominciare ad accorgersi che qualcosa bolle in pentola.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.