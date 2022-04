Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Beatrice capisce che Dante ha continuato a tramare alle spalle di Vittorio. Sconvolta dalla notizia ha un brutto incidente. Adelaide vede Umberto e Flora baciarsi.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Marcello è senza parole. Ha scoperto che Ferdinando finanzierà l'operazione di Flavia e darà quindi un valido aiuto alle Brancia. Il giovane barista non sa cosa fare; lui non potrà mai dare a Ludovica il sostegno economico che una contessa come lei “dovrebbe avere” ed è pervaso da un senso di impotenza. È davvero lui l'uomo che fa al caso suo? Intanto Flora, ormai stanca di non poter vivere la sua storia d'amore, lascia Villa Guarnieri. Umberto le corre dietro e tra i due scoppia la passione. Purtroppo gli amanti vengono scoperti da una furente di Adelaide. Beatrice invece viene a sapere che Dante ha continuato a tramare alle spalle di Vittorio. La Conti, sconvolta e in uno stato quasi di shock, ha un incidente. Le sue condizioni risulteranno subito gravissime. Marco e Stefania sono liberi di vivere i loro sentimenti ma prima che possano scambiarsi un bacio, qualcosa li interrompe.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello teme di perdere Ludovica

Ferdinando è stato fregato e Flavia ha incastrato Ludovica. La Brancia senior ha messo in moto il suo piano per entrare nelle grazie del Torrebruna e costringere sua figlia a stringere con lui un rapporto più che amichevole. Tutta questa situazione finisce per mettere in grande difficoltà non solo la contessina ma anche Marcello. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Barbieri comincerà a temere di non essere l'uomo adatto per la sua amata. Lui infatti non potrà mai aiutarla economicamente e certo non le potrà garantire il tenore di vita a cui è abituata. Ferdinando solo sembra essere quello giusto. Il barista vivrà un momento di grande sofferenza e si sentirà impotente davanti ai fatti.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide scopre Umberto e Flora mentre si baciano

Umberto è stato molto duro con Flora. Dopo aver scoperto che la ragazza si è confidata con Ludovica e che le ha raccontato tutto quello che è successo tra loro, il Guarnieri ci è andato giù pesante. La Gentile-Ravasi è stufa di questa situazione e non riesce più a sopportare di vivere sotto lo stesso tetto del suo amore impossibile. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, per questi motivi, la stilista deciderà di lasciare la Villa. Ma mentre starà percorrendo i suoi lunghi corridoi, Umberto la seguirà per fermarla. Tra loro scatterà un appassionato bacio... sotto gli occhi attenti e furioso di Adelaide. La Contessa avrà quindi la conferma di tutti i suoi sospetti. Suo cognato e Flora l'hanno davvero pugnalata alle spalle.

Beatrice rischia di morire ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 aprile 2022

Dante continua a tramare alle spalle di Vittorio. Il Romagnoli non ha saputo fermarsi neanche davanti ai sentimenti che - giorno dopo giorno - ha cominciato a provare per Beatrice, adorata cognata del suo più grande nemico. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che i suoi piani verranno scoperti. La Conti verrà a sapere cosa sta macchinando il suo compagno e sconvolta, cadrà in uno stato di shock. E proprio questa condizione la porterà ad avere un grave incidente, che metterà a rischio la sua vita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco e Stefania interrotti sul più bello

Adelaide e Gemma sono pronte a punire Marco. Il ragazzo ha preso la decisione di lasciare la Zanatta, ormai convinto che la donna della sua vita sia solo e soltanto Stefania. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due ragazzi saranno finalmente liberi di vivere il loro amore ma proprio sul più bello, verranno interrotti da un imprevisto. Che cosa succederà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.