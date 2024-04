Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024: Teresa pronta a sposare Pietro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 6 al 10 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le repliche della seconda stagione della Soap, in onda alle ore 16. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 6 al 10 maggio 202. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore .

Puntata in onda Lunedì 6 maggio 2024

Siamo a fine agosto 1965 e, nonostante gli articoli di giornale abbiano messo in cattiva luce la reputazione di Pietro Mori, Il Paradiso delle Signore è pronto a riaprire. Teresa, promossa a pubblicitaria, ha accettato di convolare a nozze con Pietro e, nel frattempo, unisce le forze con Elsa e Roberto per trovare un’idea geniale, che renda indimenticabile la riapertura dell’Atelier. Accorso al paradiso per avvisare Mori di non essere responsabile degli articoli sul suo conto, Mandelli si accascia improvvisamente colto da un infarto. Scopri le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 2 del 6 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 7 maggio 2024

Ancora innamorato di Teresa, Vittorio Conti le dà un’idea per la riapertura: organizzare un concorso di bellezza tra Veneri. Nel frattempo, al funerale di Mandelli, Mori spera di poter fare pace con Andreina ma lei è furiosa e vuole vendetta, al punto di assumere lei stessa la direzione della società. Mentre Rose si offre di comprare le quote di Jacobi, lui finisce in una retata dei Carabinieri insieme ad alcuni contrabbandieri di sigarette. Così, mentre Mori non sa come commentare l’accaduto, Rose annuncia di essere la nuova socia del grande magazzino stupendo tutti.

Puntata in onda Mercoledì 8 maggio 2024

Lo scandalo Jacobi influisce negativamente sulla riapertura del Paradiso e, mentre Mori tranquillizza tutti i dipendenti sul fatto che Rose non avrà voce in capito sugli affari del grande magazzino, Teresa torna a lavorare come commessa. Percepite gratifiche generose da parte della Anderson, le dipendenti decidono di devolverle alle famiglie vittime di Marcinelle. Quando Rockefeller decide di aprire un grande magazzino a Milano, Andreina fa in modo di proporre un palazzo esattamente davanti al Paradiso, così da avere la sua vendetta su Mori. Nel frattempo, Teresa rifiuta l’aiuto di Pietro: vuole realizzare il suo sogno da sola.

Puntata in onda Giovedì 9 maggio 2024

Teresa vive un momento complicato: i suoi genitori non accettano che voglia sposare un uomo divorziato e, durante una serata organizzata da Rose, lei si rende conto che il suo fidanzato è ancora molto legato alla ex moglie, questione che la getta nello sconforto. Nel frattempo, mentre Andreina prova a persuadere la Contessa a vendere il suo edificio ai Rockefeller, Pietro e Vittorio si scontrano proprio per Teresa, dal momento che Mori non gradisce le attenzioni che Conti continua a rivolgerle. Furioso, Mori arriverà a decidere di collaborare con Andreina ai danni dell’Atelier.

Puntata in onda Venerdì 10 maggio 2024

Teresa riceve la dote ma i suoi genitori non vogliono più avere nulla a che fare con lei, non volendo finire in quello che loro ritengono un grave scandalo. Sebbene addolorato, la Iorio sfrutta l’occasione e affitta il negozio dello zio per realizzare il suo sogno. Mentre Vittorio e Andreina hanno un incontro con Rockefelller a Roma e lei, entusiasta per la riuscita della missione che si era prefissata, bacia di slancio Conti trovando un muro davanti a sé, il commissario Dalmazio si dichiara alla Mantovani. Lei lo ama ancora ma la notizia che ha nascosto di aver avuto da lui una figlia, destabilizza completamente il commissario, che ora vuole a tutti i costi ritrovare la bambina.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.