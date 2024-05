Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 maggio 2024, Repliche: Un nuovo inizio per Pietro e Vittorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction.

Novità in arrivo per Il Paradiso delle Signore. Dal 6 maggio 2024 la Soap sarà in replica e verranno trasmessi gli episodi della seconda stagione, andata in onda nell’autunno del 2017 in formato fiction serale. Rivedremo la storia d’amore tra Teresa e Pietro così come i primi passi di Vittorio con la sua agenzia pubblicitaria, aperta dopo la scottante delusione d'amore. Ma vediamo insieme le Anticipazioni dell’episodio in arrivo il primo lunedì di maggio 2024.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la Soap va in onda con le repliche della seconda stagione

Il Paradiso delle Signore 8 è giunto al suo gran finale e l’ultima puntata è andata in onda venerdì 3 maggio 2024. In attesa di scoprire quando torneranno le storie di Vittorio e Matilde, da lunedì 6 maggio 2024 faremo un salto di ben sette anni e torneremo alle vicende di Teresa e Pietro, alle prese con Andreina Mandelli e Jacobi nella seconda stagione della Soap, allora trasmessa in prima serata su Rai1.

Pietro e Teresa, in questa stagione, hanno dovuto lottare contro i loro nemici ma soprattutto per proteggere il loro amore e riuscire a sposarsi. Vittorio invece ha fatto i conti con il suo nuovo lavoro. Deluso dal suo amore, impossibile, con la Iorio, il Conti ha deciso di mettersi in proprio e di cominciare la sua nuova avventura con la sua nuova agenzia con Andreina, abbandonata da Pietro prima del loro matrimonio,

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Riapre il Paradiso

Mandelli è riuscito a far precipitare la reputazione di Pietro Mori ma l’imprenditore, nonostante tutto e nonostante i momenti passati in carcere, non si è arreso. Ha infatti deciso che lui e le sue Veneri riapriranno il Paradiso e che tutto si sistemerà. Anche con Teresa le cose devono andare per il meglio. Pietro otterrà il perdono della Iorio, dopo averle spiegato che sua moglie Rose non è tornata per tornare insieme a lui ma vuole solo occuparsi di affari e si è pure risposata. La bella Teresa, dopo aver lasciato per un po’ di tempo Milano e aver riordinato le idee, sarà determinata a proteggere il suo amore, che le riserva una grande novità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa e Pietro nascondono il loro fidanzamento

Teresa e Pietro sono pronti a ricominciare così come Vittorio, che ha aperto la sua nuova agenzia pubblicitaria. Mori e la Iorio faranno passi da gigante e l’imprenditore, dopo aver nominato la sua amata nuova pubblicitaria, le chiederà pure di sposarlo. La ragazza gli dirà di sì ma i due decideranno di tenere per sé questa notizia fino a quando i problemi del Paradiso non saranno finiti.

Teresa, Elsa e Roberto prenderanno in mano le redini della situazione e cercheranno un’idea per la riapertura del grande magazzino mentre Pietro affronterà l’arrivo di Mandelli nel suo ufficio. Tra i due scatterà un litigio, al termine del quale il padre di Andreina avrà un infarto e cadrà senza vita sul pavimento.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.