Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 maggio 2024, Repliche: Vittorio si allea con Andreina per vendicarsi di Mori!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction. Nell'episodio vedremo Vittorio allearsi con Andreina per vendicarsi di Pietro.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Vittorio e Pietro avranno una dura discussione, le cui conseguenze saranno catastrofiche. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra Mori e Conti scoppierà un duro litigio a causa della gelosia del primo. Pietro non riuscirà più a sopportare lo stretto rapporto tra il suo ex pubblicitario e Teresa. Infastidito dall’atteggiamento dell’amico, Vittorio deciderà di fargliela pagare e per farlo penserà di collaborare con Andreina, schierandosi contro lo stesso Paradiso. La Mandelli vorrà schiacciare la concorrenza e tenterà con ogni mezzo di convincere la contessa Torriani a venderle l’edificio davanti al grande magazzino. Intanto Teresa dovrà affrontare le pressioni dei suoi genitori, che le diranno chiaramente di non essere per nulla contenti che lei sposi un divorziato. Poi, durante una serata organizzata da Rose, la ragazza si renderà conto che tra il suo fidanzato e la sua ex moglie c’è ancora grande sintonia e verrà presa da dubbi e incertezze.

Ricordiamo che su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, andata in onda nel 2017 in formato Fiction.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mori cerca di rilanciare il Paradiso

Le dure accuse contro Mori e le voci che circolano su di lui e sul suo grande magazzino, dopo l’arresto di Jacobi, hanno diminuito drasticamente le vendite. Pietro dovrà trovare un modo per rilanciare il suo negozio e per non perdere le clienti, che saranno sempre più restie a farsi vedere al Paradiso. Per dare nuovo slancio ai suoi affari, l’imprenditore avvierà la consegna a domicilio, nella speranza che le signore possano comunque comprare i suoi abiti, senza doversi recare di persona. Questa novità riuscirà a risolvere tutti i problemi del nostro Pietro Mori?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio si allea con Andreina

Pietro si troverà presto ad affrontare un nuovo nemico. Tra il Mori e Vittorio scoppierà un duro litigio a causa del rapporto tra quest’ultimo e Teresa. Il direttore del Paradiso non riuscirà più a sopportare che Conti giri intorno alla Iorio e gli imporrà di starle lontano. Il pubblicitario non tollererà di sentirsi dire una cosa simile, non dopo che – per non creare disagi – si è licenziato. Per questo motivo giurerà di vendicarsi e si alleerà con la Mandelli. Andreina sarà pronta a distruggere Pietro ma prima dovrà convincere la Contessa Torriani a venderle il palazzo davanti al grande magazzino del suo ex fidanzato.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa travolta dai dubbi

La relazione tra Teresa e Pietro non navigherà ancora in acque lisce e calme. I genitori della Iorio dichiareranno la loro totale avversione al fatto che la ragazza sposi un uomo divorziato ma Teresa cercherà di non dare troppo peso alle loro parole. A farla vacillare sarà la strana intesa che noterà esserci ancora tra Pietro e la sua ex moglie. I due sembreranno complici e decisamente ancora uniti durante una serata organizzata da Rose. Dubbi e incertezze cominceranno ad accumularsi nella mente di Teresa, che potrebbe prendere delle inaspettate decisioni.

