Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 maggio 2024, Repliche: Teresa ripudiata dalla famiglia. Andreina canta vittoria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction. Nell'episodio vedremo Teresa fare i conti con la decisione dei suoi genitori. Andreina invece otterrà parte della sua vittoria.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 10 maggio 2024, alle ore 16.00, Vittorio e Andreina inizieranno a cantare vittoria. I due riusciranno infatti a convincere Rockefeller ad aprire il suo grande magazzino a Milano. La Mandelli sarà felicissima e dovrà ringraziare Conti che, con le sue parole, avrà fatto il colpaccio. Presa dall’entusiasmo, l’imprenditrice finirà per dargli un bacio, che però non sarà ricambiato. Intanto Teresa si troverà a dover chiudere i rapporti con la sua famiglia. I suoi genitori le diranno di non essere disposti ad accettare il suo legame con un uomo divorziato. La ragazza, seppur addolorata, continuerà ad andare avanti e utilizzerà i soldi della sua dote, per affittare il negozio dello zio e cominciare a realizzare il suo sogno. Il Commissario Dalmazio tornerà dalla Mantovani, pronto a ricominciare. La donna sarà costretta a rivelargli di aver avuto una figlia da lui e gli chiederà di darle una mano per ritrovarla.

Ricordiamo che su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, andata in onda nel 2017 in formato Fiction.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Andreina cantano vittoria

Vittorio si è alleato con Andreina per farla pagare a Pietro. Conti non ha potuto dimenticare il brutto litigio avuto con il suo amico e visto che le cose non sono destinate a migliorare, ha scelto di voltargli le spalle e di cominciare anche lui una guerra contro Il Paradiso delle Signore. La Mandelli è stata molto felice di accoglierlo al suo fianco e si renderà conto di aver fatto molto bene. Le capacità di Vittorio le serviranno per convincere Rockefeller – che i due incontreranno a Roma – ad aprire il suo grande magazzino proprio a Milano. Presa dall’entusiasmo del momento, Andreina bacerà Vittorio ma lui, ancora innamorato di Teresa, non riuscirà a ricambiare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa abbandonata dalla sua famiglia

Teresa si troverà a gestire una situazione molto difficile e triste. I suoi genitori le ribadiranno di non poter sopportare che lei stia accanto a un uomo divorziato e romperanno ogni rapporto con lei. La ragazza, addolorata per questa decisione, si farà coraggio per andare avanti e con il denaro della sua dote – che riceverà da loro, affitterà il negozio dello zio per realizzare il suo grande sogno. Riuscirà a raggiungere la felicità che spera?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara confessa tutta la verità

Clara dovrà affrontare la verità che nasconde da tanti anni. Il commissario Dalmazio le rivelerà di voler tornare insieme a lei. La Mantovani dovrà dirgli quello che da tempo gli nasconde, ovvero di aver avuto da lui una figlia e di averla dovuta dare in adozione. Triste di non avere più sue notizie, la capocommessa chiederà al suo innamorato di aiutare a cercarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.