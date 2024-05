Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 maggio 2024, Repliche: Andreina vuole solo vendetta. Pietro è di nuovo nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction. Nell'episodio succederà che Mori dovrà affrontare la sete di vendetta di Andreina e l'arresto di Jacobi.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 7 maggio 2024, alle ore 16.00, Pietro si troverà di nuovo in grossi guai. Mori non solo dovrà affrontare la sete di vendetta di Andreina ma dovrà anche risolvere il problema Jacobi, arrestato per contrabbando. A dargli una mano ci penserà Rose, che annuncerà di essere diventata lei la nuova socia del Paradiso. Intanto Elsa, Roberto e Teresa organizzeranno un concorso di bellezza tra le Veneri, per sponsorizzare la riapertura del grande magazzino. L’idea sarà in realtà di Vittorio, che correrà in soccorso della Iorio, di cui è ancora innamorato.

Ricordiamo che gli episodi della Soap sono le repliche della seconda stagione, andata in onda nel 2017 in formato fiction.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Andreina vuole vendetta

Un nuovo inizio attende Pietro e Vittorio ma sono all’orizzonte anche nuovi problemi. Carlo Mandelli è morto. Il banchiere ha avuto un infarto al Paradiso delle Signore, in seguito all’ennesima dura discussione con Pietro. Mori parteciperà al funerale e cercherà di riavvicinarsi ad Andreina, che ha lasciato prima del loro matrimonio, per amore di Teresa. La ragazza non accetterà le scuse del suo ex fidanzato e gli rivelerà di essere pronta a vendicarsi di quello che è successo tra loro ma anche per quanto accaduto tra lui e suo padre. Gli rivelerà inoltre di aver intenzione di prendere lei stessa le redini dell’azienda di famiglia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rose salva Mori

I problemi per Pietro non saranno finiti qui. Mori scoprirà che Jacopi è stato colto in flagrante dai Carabinieri ed è accusato di contrabbando di sigarette. Per il direttore è un grande problema visto che Bruno è il suo socio in affari. Per sua fortuna Rose correrà in suo soccorso e si offrirà di acquistare lei le quote del criminale, diventando lei stessa la nuova socia del suo ex marito. Sarà la soluzione definitiva a tutti i guai che l’imprenditore sta affrontando?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un concorso di bellezza per riaprire il Paradiso

Pietro ha affidato a Elsa, Roberto e Teresa il compito di pubblicizzare la riapertura del Paradiso. I tre saranno aiutati da Vittorio, che deciderà di dare loro una mano perché ancora follemente innamorato di Teresa. Il Conti suggerirà loro di organizzare un concorso di bellezza tra le Veneri e di metterlo in scena proprio il primo giorno in cui verranno riaperte le porte del grande magazzino. Riuscirà questa idea a zittire le voci contro Mori e a salvare la reputazione del Paradiso?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.