Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 maggio 2024, Repliche: Andreina pronta a distruggere Pietro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 maggio 2024. Su Rai1 vanno in onda le repliche della seconda stagione della Soap, al tempo ancora in formato fiction. Nell'episodio vedremo Andreina trovare il modo per distruggere Pietro e prendersi la sua vendetta.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 l’8 maggio 2024, alle ore 16.00, Andreina troverà subito un modo per vendicarsi di Pietro. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la ragazza scoprirà che Rockefeller vuole aprire un grande magazzino a Milano e penserà di proporre alla sua compagnia, che ora gestisce lei, di acquistare l’edificio davanti al Paradiso. Il suo obiettivo sarà quello di fare concorrenza spietata a Mori. Intanto Teresa, dopo lo scandalo scoppiato a causa dell’arresto di Jacobi, tornerà a lavorare come commessa. Gli affari continueranno a non andare bene. Pietro informerà tutti che Rose è la nuova socia ma che non gestirà il loro negozio. Nonostante questo, la donna inizierà a donare preziose gratifiche alle Veneri, che decideranno di donarle alle vittime di Marcinelle.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Andreina pronta a distruggere Mori

Andreina vuole solo vendetta e aspetta il momento giusto per distruggere Pietro Mori. La Mandelli vuole fargliela pagare per tutto quello che le ha fatto, dall’annullare il loro matrimonio all’aver provocato, con una lite, la morte del padre. La ragazza troverà l’occasione di infliggere una sonora sconfitta all’ex fidanzato ma soprattutto di umiliarlo. Scoprirà infatti che Rockefeller ha intenzione di aprire un grande magazzino a Milano e le verrà in mente di proporre alla sua compagnia di comprare l’edificio di fronte al Paradiso, che appartiene alla contessa Torriani. Andreina vorrà fare concorrenza spietata a Pietro, mettendolo in ginocchio rovinando i suoi affari.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa torna a lavorare come Venere

Gli affari del Paradiso non sono ripresi alla grande come sperato da Mori. Lo scandalo Jacobi ha allontanato la clientela e purtroppo le vendite sono scarse. Teresa sarà costretta a riprendere il suo posto come Venere e il suo amato le prometterà che, prima o poi, l’aiuterà a realizzare il suo sogno. La Iorio rifiuterà però qualunque aiuto e ribadirà di volercela fare da sola. È per questo che è giunta a Milano e vuole continuare a lottare per la sua indipendenza. Pietro non potrà fare altro che ribadire di essere molto fiero di lei.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro rivela alle Veneri che Rose è la sua nuova socia

Lo scandalo Jacobi ha rischiato di mandare sul lastrico Pietro. Rose ha deciso di aiutare l’ex marito, comprando le quote appartenenti a Bruno e diventando così la nuova socia del Paradiso. Nonostante questa mossa, Mori non troverà ancora pace, visto che le voci che circolano su di lui, non sembrano cessare. Il direttore dovrà poi informare le Veneri di questo cambiamento e dirà loro che le cose non si modificheranno nella gestione del Paradiso. Rose non si occuperà del grande magazzino. La donna si farà però avanti e farà sentire la sua voce quando deciderà di dare alle commesse dei premi in denaro, che le ragazze sceglieranno di devolvere in beneficenza, in aiuto delle vittime di Marcinelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.