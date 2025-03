Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 marzo 2025: Tra Rosa e Marcello succede l'inaspettato!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, una discussione tra Rosa e Marcello finirà in modo completamente inaspettato. I due si baceranno.

Il Paradiso delle Signore ci aspetta con un nuovo appuntamento il 19 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Rosa informerà Marcello della sua intenzione di lasciare Il Paradiso delle Signore. Barbieri non accetterà che la sua amica lo abbandoni per andare a lavorare con Tancredi e i due avranno una discussione… che terminerà con un bacio. Intanto Marta spronerà Botteri a non rinunciare al lancio della sua collezione e a modificare il suo abito di punta. In caffetteria sarà tutto pronto per festeggiare la festa del papà e per fare una sorpresa a Ciro e Salvo. Umberto continuerà a indagare su Adelaide e su Italo, che sospetta sappia qualcosa in più. Tra Odile e Matteo crescerà la sintonia e i due saranno molto felici di avere buone notizie sulla canzone che hanno scritto insieme.

Il Paradiso delle Signore 19 marzo 2025: Rosa e Marcello si baciano!

La GMM ha giocato sporco e nonostante nessuno al Paradiso abbia capito come la Galleria sia riuscita a copiare la loro collezione, è chiaro che Tancredi, Umberto e Giulia abbiano fatto in modo di averla vinta. Marcello vuole vendetta e ha giurato di farla pagare al Di Sant’Erasmo sia per questo che per le sue intromissioni nella vita di Rosa. La Camilli, nonostante quanto accaduto, continuerà a essere titubante sul continuare a lavorare al Paradiso e sarà sempre più attirata dal poter continuare a svolgere le sue inchieste sul giornale del conte. La ragazza comunicherà a Barbieri di aver cominciato a pensare di lasciare il suo lavoro come Venere e questa dichiarazione porterà i due ad avere una discussione furiosa ma anche dall’esito inaspettato. Marcello e Rosa si baceranno! Cosa succederà ora? Possibile che tra i due ci sia una passione mai espressa e rimasta latente per così tanto tempo?

Il Paradiso delle Signore: Marta sprona Botteri a lottare

Gianlorenzo è sconvolto. La sua collezione è stata plagiata ed è chiaro che Giulia Furlan abbia giocato sporco. Lo stilista è stato preso dall’ira e dalla tristezza, finendo per strappare alcuni abiti da lui creati. Al Paradiso si continuerà a riflettere se sia il caso o meno di far uscire la nuova linea e Marta penserà a una soluzione. Spronerà Botteri a modificare l’abito di punta della nuova collezione e poi a rivedere alcuni dettagli del suo ultimo lavoro, evitando così di far notare al pubblico le somiglianze. Non sarà però semplice convincere il designer a fare questo passo, non dopo l’umiliazione subita.

Umberto pedina Italo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto sospetta di Italo. Guarnieri crede che il maggiordomo sappia molto più di quanto voglia ammettere e pensa che seguendo lui, arriverà alla verità su dove sia finita Adelaide. Per averne certezza assolderà di nuovo un investigatore privato. Intanto tra Odile e Matteo crescerà la sintonia e i due saranno molto felici per le buone notizie sulla canzone scritta insieme. In caffetteria si preparerà una festa del papà senza che Ciro e Salvo ne sappiano nulla. Per loro sarà una sorpresa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.