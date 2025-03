Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025: Marcello e Rosa si baciano!

Anticipazioni TV

Lunedì 17 marzo 2025

Galleria Milano Moda espone in vetrina il capo di punta della nuova collezione e, con sgomento da parte dello staff de Il Paradiso, si scopre che è identico a quello realizzato da Botteri. Lo stilista è furioso e se la prende con Giulia Furlan, tra rabbia e indignazione. Le Veneri sono molto preoccupate e Marta cerca una spiegazione da Odile, mentre Rosa è sul piede di guerra contro Tancredi, che nega qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Disperato per essere stato tradito e raggirato, Botteri fa a pezzi la sua creazione mentre Delia osserva di nascosto la scena e soffre per lui.

Martedì 18 marzo 2025

Al Paradiso si discute sul futuro della nuova collezione dopo il tiro mancino di Galleria Milano Moda, mentre Botteri e Delia si riavvicinano. Elvira avverte i primi malesseri dalla gravidanza ma continua a lavorare vista la situazione, mentre Marcello incontra Tancredi e gli promette che troverà le prove necessarie per accusarlo di plagio. Nel frattempo, Matteo si confida con Rosa e fa una rivelazione inaspettata legata ai suoi sentimenti, mentre Umberto chiede a Italo le chiavi di tutti gli appartamenti che Adelaide possiede a Milano, ma il maggiordomo lo sorprende con una mossa inaspettata.

Mercoledì 19 marzo 2025

Al Paradiso il dilemma da sbrigliare è davvero di larga portata ma Marta esorta Botteri a non arrendersi e lavorare ancora all’abito. Si avvicina la Festa del Papà, evento molto sentito per il quale in Caffetteria si organizza una sorpresa per Salvo e Ciro. Umberto, invece, non riesce a fermarsi nella sua ricerca e assolda un investigatore privato per trovare la Contessa, ammettendo di iniziare a sospettare ogni giorno sempre di più anche del coinvolgimento di Italo. Dopo aver scoperto che la loro canzone è un successo, Matteo e Odile sono sempre più vicini, mentre Marcello e Rosa discutono animatamente quando lei gli comunica di voler lasciare il Paradiso. La discussione avrà un epilogo inaspettato!

Giovedì 20 marzo 2025

Dopo essersi scambiati un bacio appassionato, Marcello e Rosa sono in imbarazzo, soprattutto perché lei sfugge continuamente al confronto. Nel frattempo, Italo chiede il permesso di lasciare la Villa per qualche giorno, facendo insospettire ancora di più Umberto. Mentre Giulia Furlan festeggia il successo della nuova collezione, Botteri si sfoga amareggiato con Delia e Concetta. Quando Rosa si trova davanti all’opzione di dover rifiutare l’invito a cena di Marcello a causa di un nuovo impegno lavorativo proposto da Tancredi, Barbieri confessa di aver baciato la ragazza.

Venerdì 21 marzo 2025

Mentre Botteri trova un modo originale di scusarsi con Delia, continua la manifestazione degli studenti del Parini che finisce con l’ispirare Roberto suggerendogli un’idea per la nuova collezione. Tancredi insiste con Rosa, vorrebbe che la ragazza abbandonasse il suo lavoro di Venere, nel frattempo a Villa Guarnieri arriva un messaggio da parte di Adelaide. Stupito e rincuorato, Umberto chiama subito Marta, Odile e Marcello e finalmente confessa tutta la verità sulla contessa.

