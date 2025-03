Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 marzo 2025: Umberto sospetta di Italo. Il maggiordomo sa dov'è Adelaide?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Umberto terrà d'occhio Italo, convinto che il maggiordomo sappia dove si trovi Adelaide.

Umberto non ha perso la speranza di ritrovare Adelaide e forse troverà una pista, inaspettata, per trovarla. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Guarnieri comincerà a sospettare che Italo possa sapere dove si trova la Contessa. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo annuncerà la sua partenza e questo insospettirà il Commendatore, che lo vorrà tenere d’occhio. Dopo aver parlato con Concetta, Botteri cercherà di accorciare le distanze con Delia e di dimostrarle di non essere l’uomo che Giulia ha dipinto. Agata sarà piacevolmente sorpresa da Mimmo mentre Matteo e Odile comporranno il pezzo musicale per il film. Marcello continuerà a indagare sulla Galleria Milano Moda e attenderà che il suo amico fotografo gli mandi l’anteprima delle foto della nuova collezione dei suoi rivali. Rita sarà in agguato, pronta a fermarlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 marzo 2025: Umberto sospetta di Italo

Umberto vuole a tutti i costi sapere dove sia finita Adelaide. Il Commendatore ha paura di non rivedere più la Contessa, la cui salute è peggiorata. Di lei si sa solo questo visto che la donna è sparita senza lasciare traccia. Eppure le cose potrebbero presto cambiare, da un momento all’altro, Guarnieri troverà una pista inaspettata, che potrebbe portarlo davvero a capire dove la cognata si sia nascosta, per evitare che la sua famiglia soffra per lei. A fornirgli questa pista sarà Italo. Il maggiordomo annuncerà che in assenza della nobile ha deciso di partire ma il suo viaggio suonerà più che mai sospetto. Umberto penserà che l’uomo, il fidato braccio destro di Adelaide, sappia tutto su di lei e non lo perderà d’occhio. Avrà ragione?

Il Paradiso delle Signore: Botteri vuole rassicurare Delia

Giulia ha calunniato Botteri e ha insinuato in Delia dubbi su di lui. La Furlan ha giocato sporco e ha in parte centrato l’obiettivo. Putroppo per lei c’è una persona al Paradiso a cui sia la Bianchetti che lo stilista si riferiscono e di cui si fidano: Concetta. Dopo aver parlato con la Puglisi – a cui Delia ha già rivelato tutto – Gianlorenzo deciderà di fare un passo in avanti verso la Venere e vorrà dimostrarle di non essere l’uomo disonesto che la stilista della GMM ha dipinto. Riuscirà a rassicurarla? Intanto, grazie ai consigli di Roberto, Mimmo stupirà Agata.

Marcello indaga ma Rita è in agguato nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marcello vuole indagare su quali siano le nuove trame di Tancredi e Umberto. Barbieri è certo che i due abbiano anticipato la loro nuova collezione per un motivo preciso e non solo per dare loro un po’ di fastidio e ansia da prestazione. L’imprenditore cercherà di capire cosa stia succedendo e aspetterà le foto del suo amico fotografo Aldo Bresciani. Quello che Marcello non sa è che all’interno del suo grande magazzino c’è una spia, Rita Marengo, pronta ad andare a riferire tutto quello che sa ai direttori della GMM. Intanto a Villa Guarnieri Matteo e Odile comporranno il pezzo musicale per il film, come richiesto dal produttore cinematografico che ha dato a Portelli questo incarico.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.