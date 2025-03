Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 marzo 2025: Gianlorenzo sconvolto. La GMM lo ha fregato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Gianlorenzo scoprirà che la GMM ha copiato la sua collezione. Lo stilista si sentirà pugnalato alle spalle e crollerà!

Il Paradiso delle Signore sarà costretto a fare i conti con una scoperta agghiacciante. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 17 marzo 2025 alle ore 16.00, ci rivelano che la GMM esporrà in vetrina l’abito di punta della loro nuova collezione. Gianlorenzo sbiancherà nel vedere che il capo è identico al suo e se la prenderà con Giulia, convinto che lei lo abbia imbrogliato. Botteri, indignato, non riuscirà a trattenere la sua rabbia e farà a pezzi il suo lavoro. Delia lo osserverà di nascosto, molto preoccupata. Marta cercherà di capire cosa sia successo e chiederà spiegazioni a Odile mentre Rosa affronterà Tancredi, che negherà di essere coinvolto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 marzo 2025: Botteri tradito e umiliato

Il Paradiso delle Signore si sveglierà con una brutta anzi bruttissima sorpresa. La GMM, che aveva già dichiarato di voler anticipare l’uscita della sua nuova collezione, esporrà in vetrina il suo nuovo capo di punta. Gianlorenzo si renderà conto che l’abito è identico al suo e comprenderà di essere stato ingannato e tradito. Lo stilista se la prenderà con Giulia, sicuro che sia stata lei fare il gioco sporco e in preda alla rabbia finirà per distruggere tutto il suo lavoro. Delia lo osserverà di nascosto e molto preoccupata per lui.

Marta indaga su chi abbia tradito Gianlorenzo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Giulia ha preso la sua decisione e ha scelto di non rivelare a Gianlorenzo che all’interno del Paradiso c’è una spia. A comunicare i dettagli della nuova collezione del grande magazzino diretto da Roberto è stata Rita ma nessuno sospetterà di lei. Marta chiederà spiegazioni a Odile, speranzosa che la cugina sappia rivelarle qualcosa. Anche per la giovane contessina sarà tutto un mistero e spererà che le cose si risolvano presto mentre Rosa partirà all’attacco contro Tancredi, certa che il Di Sant’Erasmo sappia qualcosa e spaventata che l’abbia solo usata per arrivare ai suoi scopi. Il nipote di Adelaide negherà di essere coinvolto ma ovviamente mentirà spudoratamente.

Il Paradiso delle Signore: Il grande magazzino di Roberto è in panne

La scoperta che la Galleria Milano Moda ha copiato la collezione del Paradiso ha mandato in crisi tutti, Gianlorenzo per primo. Lo stilista si sentirà tradito e umiliato e purtroppo si lascerà andare alla rabbia. Anche tra le Veneri ci sarà tanta tristezza e tutte le ragazze saranno molto preoccupate per questa terribile situazione. Rita fingerà stupore e rabbia e cercherà di non far trasparire alcuna emozione diversa rispetto a quella delle sue colleghe. Tutti al grande magazzino di Roberto affileranno i coltelli contro i propri rivali, convinti che in qualche modo siano riusciti a ingannarli e a metterli con le spalle al muro.

