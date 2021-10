Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 ottobre 2021: Gemma gelosa di Stefania. Lotta tra sorellastre!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 ottobre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gemma non sopporta che sua madre Veronica riservi delle attenzioni a Stefania. La ragazza, gelosa della Venere, farà di tutto pur di metterla in cattiva luce e finirà per tirarle un colpo basso. Intanto Anna si sta ambientando al Paradiso. La Imbriani instaura subito un buon rapporto con Beatrice, cosa che si ripercuote sul loro lavoro. Adelaide invece cerca di aiutare Ludovica e propone di chiamare Marcello a sostituire Perri, che lascerà il Circolo molto presto. Vittorio intanto insiste con Tina affinché accetti di partecipare al suo film ma l'Amato non intende cedere. La cantante teme che il suo segreto possa essere scoperto.

Gemma gelosa di Stefania. Lotta tra sorellastre! Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 ottobre 2021

Stefania è in difficoltà. Non si è infatti ancora abituata al fatto che suo padre si stia rifacendo una vita. Veronica sta facendo di tutto per conoscerla e per stringere un'amicizia con lei ma Gemma, sua figlia, non ne è per nulla felice. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che la ragazza sarà molto gelosa delle attenzioni che sua madre rivolgerà alla sua sorellastra e farà di tutto per metterla in cattiva luce. La new entry della soap arriverà addirittura a tirare un colpo basso alla bella Colombo, che potrebbe trovarsi con le spalle al muro, pur di non far soffrire suo padre. Gli spoiler ci rivelano che la rivalità tra le due ragazze terrà banco per diverso tempo. Ma chi la spunterà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide cerca di aiutare Ludovica

Adelaide ha scoperto il segreto di Ludovica. La Contessa non ha per nulla apprezzato le bugie della Brancia ma invece che voltarle le spalle, ha deciso di aiutarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che cercherà di riavvicinarsi a lei e, per riuscirci, proporrà Marcello come sostituto di Perri, che dovrà lasciare il Circolo per motivi personali. Il Barbieri accetterà questa proposta o per paura di qualche colpo gobbo si terrà lontano dall'esclusivo club? Intanto Anna è tornata finalmente al Paradiso. La Imbriani è diventata l'assistente contabile di Beatrice e tra le due è stata sintonia a prima vista.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina rifiuta la proposta di Vittorio

Vittorio ha proposto a Tina di diventare una delle protagoniste di un nuovo film ma la cantante ha deciso di non accettare alcun ingaggio. Il Conti non ha però intenzione di perdere questa occasione e ha permesso all'Amato di riscrivere il copione come lei preferisce. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Tina continuerà a rifiutare, spaventata che il suo segreto possa essere scoperto. Qualcosa tormenta la figlia di Agnese. Ma cosa?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.