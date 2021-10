Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 ottobre 2021: Anna torna finalmente al Paradiso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 13 ottobre 2021. Nell'episodio della Soap, Anna accetta l'aiuto di Vittorio e torna al grande magazzino come aiutante di Beatrice.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Ezio si è trasferito a casa Cattaneo insieme alla sua nuova compagna. La nuova famiglia Colombo comincia ufficialmente la sua avventura a Milano. Veronica tenta subito di avvicinarsi a Stefania, desiderosa di conoscerla meglio. Così facendo però scatena la gelosia di Gemma, sua figlia. Tina rifiuta la proposta di Vittorio ma il Conti non intende rinunciare alla sua idea e le chiede di riscrivere lei il copione. Anna si convince ad accettare il lavoro al Paradiso. Sarà quindi la nuova assistente di Beatrice. Flora invece è molto in difficoltà. Nonostante la sua sicurezza, capisce di non riuscire a gestire da sola la nuova collezione del grande magazzino e chiede aiuto ad Agnese e a Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania alle prese con la sua nuova famiglia

Ezio si è stabilito a casa Cattaneo insieme alla sua nuova compagna. Il Colombo è felice di aver finalmente ritrovato l'amore e vorrebbe che sua figlia si abituasse presto a questa novità. Ma Stefania è in grande difficoltà. La bella Venere è ancora piuttosto scossa da questa situazione e deve ancora prendere confidenza con le due nuove donne della sua vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica cercherà di avvicinarsi alla ragazza per conoscerla meglio ma questo scatenerà la gelosia di sua figlia. Gemma sarà infatti molto gelosa della giovane Colombo e si prevede una grande rivalità tra le due.

Anna torna finalmente al Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 ottobre 2021

Tina ha deciso di rifiutare la proposta di Vittorio e non intende quindi essere la protagonista del suo film. Ma il Conti non è uno che si arrende così facilmente e pur di avere la cantante ancora come sua collaboratrice, le chiede di riscrivere lei il copione come più le piace. Intanto, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, al grande magazzino fa ritorno Anna. La Imbriani ha alla fine capitolato e ha scelto di accettare l'aiuto di Vittorio e di diventare la nuova aiuto contabile. Affiancherà Beatrice nelle questioni finanziare del negozio e chissà che non riesca davvero a dimenticare il passato. Quel che è certo è che Salvatore avrà modo di rivederla e di tentare ancora una volta, di far breccia nel suo cuore!

Il Paradiso delle Signore: Flora in difficoltà

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Flora sarà in grande difficoltà. Vittorio ha affidato alla ragazza il compito di realizzare la nuova collezione del grande magazzino, che sarà al centro del nuovo numero de Il Paradiso Market. La Gentile Ravasi incontrerà però i primi problemi. Si troverà infatti a non saper gestire il suo lavoro e sarà costretta a chiedere aiuto ad Agnese e Maria. Le due donne cercheranno di soccorrerla e chissà che questo non riesca a migliorare i rapporti tra la stilista e la sarta, che sin da subito non sono andate d'accordo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.