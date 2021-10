Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021: Stefania si fa una pericolosa nemica!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dall'11 al 15 ottobre 2021. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dall'11 al 15 ottobre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dall'11 al 15 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 11 ottobre 2021

Adesso che Flora è a Villa Guarnieri, Adelaide non rinuncia al suo proposito di scovare la lettera che Achille ha scritto alla figlia. Ezio viene presentato al Paradiso come il nuovo direttore della Palmieri. Tra Umberto e Vittorio emergono delle divergenze sulla linea editoriale del Paradiso Market. Torna Tina dalla Svizzera, che continua a mentire sulle ragioni del suo viaggio. Stefania e il padre fanno la loro prima cena nella casa che era dei Cattaneo, mentre in televisione passa il discorso "alla luna" di Papa Giovanni XXIII.

Puntata in onda Martedì 12 ottobre 2021

Ezio si è trasferito a Casa Cattaneo con Veronica, la sua nuova compagna e la figlia di lei Gemma. Adelaide mette le mani sulla lettera che Ravasi ha scritto a Flora. Vittorio propone a Tina la sceneggiatura di un film di cui lei sarebbe la protagonista, ma la bella Amato non sembra entusiasta. Stefania è felice di aver ritrovato il padre, ma teme il confronto con quella che, d'ora in poi, dovrà considerare la sua nuova famiglia.

Puntata in onda Mercoledì 13 ottobre 2021

Tina non si sente a suo agio con la proposta di Vittorio e così rifiuta, ma il Conti ha un'idea migliore: riscriverà il copione per intero. Anna accetta il ruolo di aiuto-contabile del Paradiso, al fianco di Beatrice, e Salvatore ha modo di rivedere la ragazza che ultimamente occupa la sua mente. Flora sembra avere qualche difficoltà con la nuova collezione e si affida ai preziosi consigli di Maria e Agnese. Nel frattempo Veronica vorrebbe costruire un rapporto con Stefania, ma la figlia Gemma non sembra prenderla bene.

Puntata in onda Giovedì 14 ottobre 2021

Gemma è molto gelosa delle attenzioni di sua madre Veronica per Stefania, che è stata invitata a cena. Intanto, mentre Beatrice e Anna sembrano andare subito d'accordo, Adelaide propone Marcello come sostituto momentaneo di Perri: ma è solo una strategia per riavvicinarsi a Ludovica. Vittorio ha ultimato il nuovo copione del film e lo sottopone a Tina, spronandola ad essere la sua protagonista. La giovane Amato è però frenata dai sui segreti, che continua a custodire gelosamente. Gemma, invece, fa un grave torto a Stefania.

Puntata in onda Venerdì 15 ottobre 2021

Stefania espone alle Veneri il resoconto della serata passata con la sua nuova famiglia e Gloria ottiene conferma che Ezio è andato avanti. Come se non bastasse, il Colombo propone a Stefania di trasferirsi con lui, Veronica e Gemma. Vittorio e Flora hanno un aspro confronto, dopo il quale Umberto prende inaspettatamente le parti della figlia di Ravasi. La Gentile sembra così vedere il Guarnieri sotto una nuova luce, che non entusiasma affatto Adelaide. Intanto, Vittorio ha un momento cuore a cuore con Tina, a cui confessa come sta andando la sua vita dopo Marta. La Amato, di rimando, decide di aprirsi con Salvatore, rivelandogli tutti i suoi segreti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.