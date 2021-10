Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 ottobre 2021: Adelaide scopre il segreto di Ludovica ed è furiosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Anna ha respinto il corteggiamento di Salvatore ma Roberto la spinge a dare un'opportunità al ragazzo e a uscire con lui, per lasciarsi il passato alle spalle. Adelaide intanto scopre la grossa crisi finanziaria in cui versa Ludovica. La Contessa è furiosa e rimprovera la ragazza per non averle detto nulla. Ezio intanto chiede a Stefania di andare a vivere insieme a lui mentre Gloria, scappata dal Paradiso per non incontrare il Colombo, trova riparo a casa di zia Ernesta. Paola la sostituisce e diventa temporaneamente la nuova capocommessa del grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto spinge Anna a uscire con Salvatore

Salvatore è rimasto incantato dalla bellezza di Anna ed è deciso a conquistarla. Ha quindi iniziato un corteggiamento serratissimo ma la Imbriani non sembra per nulla gradire l'atteggiamento del ragazzo. Anna ha ancora molta paura di riaprire il suo cuore. Non ha infatti ancora superato la morte di Quinto e come se non bastasse Massimo Riva è tornato a tormentarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Roberto, desideroso di rivedere la sua amica felice e spensierata, la spingerà a uscire con il barista e a dargli una possibilità. Solo così potrà lasciarsi il passato alle spalle.

Adelaide scopre il segreto di Ludovica ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 ottobre 2021

Ludovica ha cercato di nascondere a tutti la grave crisi finanziaria che ha colpito la sua famiglia. La ragazza è infatti costretta a vendere Villa Brancia per risanare le sue finanze. La contessina ha fatto di tutto affinché Adelaide non scoprisse nulla a riguardo ma purtroppo per lei, la Di Sant'Erasmo ha occhi e orecchie dappertutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide scoprirà la miserevole situazione economica della sua vice e ne sarà furiosa. Rimprovererà la giovane per non averle detto nulla ma non è chiaro se farà qualcosa per aiutarla o ne approfitterà per costringerla a chiudere la sua relazione con Marcello.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Paola è la nuova capocommessa

Ezio è stato assunto al Paradiso. Il ritorno del suo ex marito ha messo Gloria in una situazione molto scomoda. La Moreau ha cercato in ogni modo di non farsi vedere da lui e dopo aver scoperto che il Colombo vorrebbe risposarsi, ha deciso di allontanarsi – con una scusa – dal grande magazzino e ha trovato rifugio da zia Ernesta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il suo posto da capocommessa sarà assunto, per il momento, da Paola, la più esperta tra le Veneri. Intanto Stefania dovrà decidere se accettare o meno la proposta di suo padre di trasferirsi a casa con lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.