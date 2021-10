Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 ottobre 2021: Stefania in difficoltà...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 12 ottobre 2021. Nell'episodio della Soap, Stefania teme il confronto con la sua nuova famiglia mentre Adelaide mette le mani sulla lettera di Achille.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Ezio è ufficialmente il nuovo direttore della ditta Palmieri. Il Colombo si è trasferito a casa Cattaneo, insieme alla sua nuova compagna Veronica e a Gemma, la figlia di lei. Stefania è felice di essersi ricongiunta con suo padre ma è ancora molto in imbarazzo a causa del confronto che, da ora in poi, dovrà avere con la sua nuova famiglia. Adelaide riesce finalmente a trovare la lettera di Ravasi ed è pronta a leggerla mentre Vittorio propone a Tina un nuovo progetto: una sceneggiatura di un film, di cui lei sarebbe la protagonista. La cantante non ne è però per nulla entusiasta.

Stefania in difficoltà ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 ottobre 2021

L'incontro tra Umberto ed Ezio ha portato ai risultati sperati. Il Colombo è il nuovo direttore della ditta Palmieri e ora è ufficiale che si tratterrà a Milano. Gloria ha così deciso di allontanarsi qualche giorno dal Paradiso, convinta di non poter ancora affrontare il suo ex marito, mentre Stefania deve ancora riabituarsi ad avere suo padre accanto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Venere, molto contenta di riavere il suo amato genitore accanto, vivrà dei momenti di forte difficoltà. Temerà infatti il confronto con Veronica, la nuova compagna di Ezio, e con Gemma la figlia di lei. Il rapporto tra le tre donne, soprattutto tra Gemma e Stefania, non sarà per nulla facile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide mette le mani sulla lettera di Ravasi

Adelaide indaga! La Contessa ha capito che Achille le ha sicuramente nascosto qualcosa e che tutte le risposte sono scritte sulla lettera che il suo defunto marito ha lasciato a sua figlia. Per questo ha invitato Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri, per tenerla d'occhio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Di Sant'Erasmo riuscirà nel suo intento e metterà le mani sulla misteriosa missiva. Non sappiamo però se riuscirà a leggerla ma soprattutto non sappiamo quale sia il suo contenuto. Sappiamo però che per Adelaide comincerà un periodo molto duro, che la costringerà a stare lontana da casa per diverso tempo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ha un nuovo progetto per Tina

Umberto e Vittorio sono in guerra. I due uomini hanno delle idee molto diverse riguardo la linea editoriale da mantenere per il Paradiso Market ma il Conti non intende lasciarsi scoraggiare. Ha mille idee per la testa e riuscirà a realizzarle tutte. Una di queste vede di nuovo protagonista Tina. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore proporrà alla cantante una sceneggiatura di un film di cui lei sarà l'attrice principale. L'Amato però non ne sembrerà per nulla entusiasta. La figlia di Agnese e Giuseppe continua infatti a nascondere un oscuro segreto che sembra averle condizionato la vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.