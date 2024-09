Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 settembre 2024: Un misterioso ragazzo sconvolge Marta. Chi sarà?

Anticipazioni TV

Nella puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda il 12 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, un giovane misterioso si scontrerà con Marta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri avrà a che fare con un ragazzo molto strano, che poi scoprirà essere preso in prova al Paradiso. Intanto Umberto riporterà all’ordine Tancredi dopo il litigio che il Di Sant’Erasmo ha avuto al Circolo con Roberto. I guai da risolvere non saranno finiti per il Guarnieri. Sarà infatti raggiunto da una telefonata piuttosto preoccupante, che riguarda Odile. Marcello chiederà aiuto a Botteri per risolvere le tensioni che sono scoppiate nel grande magazzino, a causa della sfilata per la presentazione delle nuove collezioni.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta sconvolta da un incontro inaspettato

Marta ha chiamato Vittorio per avere da lui un consiglio su come portare avanti i colloqui per trovare una nuova stilista. La telefonata tra i due ha messo Tancredi sull’attenti, oltre a scatenare in lui una forte rabbia. E mentre il Di Sant’Erasmo avrà modo di sfogarsi al Circolo, sua cugina si imbatterà in un misterioso ragazzo, che la lascerà senza parole. La figlia di Umberto si incontrerà con un nuovo arrivato, un certo Enrico, che susciterà immediatamente la sua curiosità, soprattutto dopo che scoprirà che il giovane è stato assunto, in prova, nel magazzino de Il Paradiso delle Signore. Ma chi sarà questo Enrico? Perché risulterà così interessante e misterioso agli occhi di Marta? Vi anticipiamo che sarà un personaggio molto importante per la nostra protagonista, che ritroverà in lui l’amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto costretto a calmare Tancredi

Tancredi è una furia e non riesce a controllare la sua rabbia e la sua voglia di rivincita, da quando Vittorio e Matilde se ne sono andati. Visto che Conti non c’è più, il Di Sant’Erasmo sfogherà la sua rabbia contro Roberto, suo nuovo rivale. I due avranno un duro scontro al Circolo, davanti a tutti, e sarà talmente tanto duro da costringere Umberto a intervenire e a rimproverare il socio, riportandolo alla calma. Guarnieri riuscirà a tenere a bada il nipote di Adelaide almeno il tempo necessario per rimettere la GMM in sesto? Molto probabilmente no!

Una chiamata mette in allarme Umberto

Adelaide è in difficoltà. Sono cominciati i primi screzi con Odile e la contessa ha paura che la figlia non riuscirà ad ambientarsi in città e nella sua casa. Per questo motivo ha chiesto a Umberto di tenersi alla larga da lei e di non renderle le cose più difficili. Ma sarà proprio il Guarnieri a venire a conoscenza di un dettaglio sulla figlia di sua cognata. Il Commendatore riceverà una chiamata preoccupante sul conto della nuova arrivata e si prevede l’arrivo di un nuovo scandalo che travolgerà la Di Sant’Erasmo. Marcello invece dovrà chiedere aiuto a Botteri per calmare la tensione scoppiata nel grande magazzino, a causa delle coppie scelte per sfilare per l'imminente presentazione delle nuove collezioni.

