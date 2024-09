Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 settembre 2024: Odile arriva a Milano e dà scandalo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 9 al 13 settembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 9 al 13 settembre 2024, vedranno Il Paradiso scontrarsi con Galleria Moda Milano. Mentre Marta Guarnieri assume una nuova stilista, Gianlorenzo Botteri è immerso nella creazione di una doppia collezione machile e femminile, nata dall'idea di Roberto Landi e Marcello Barbieri. L'arrivo di Odile a Milano crea non poche tensioni e la figlia di Adealide di Sant'Erasmo finisce con il creare uno scandalo inatteso. Salvatore è innamorato di Elvira ma la famiglia di lei non vuole porprio accettarlo in casa, mentre in Atelier arriva un nuovo commesso in prova che desta sospetti e curiostà. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 9 settembre 2024

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte ma ci sono grande novità tra l’assenza di Vittorio Conti, l’addio di Maria Puglisi che si è trasferita a Parigi e la nuova collezione che è finita così nelle mani di Gianlorenzo Bottieri, stilista noto e affermato ma decisamente poco esperto di moda femminile. Roberto Landi e Marcello Barbieri hanno preso le redini dell’attività dopo la fuga di Vittorio mentre continuano le vendite abilmente gestite da Irene Cipriani e Mirella, che ha sostituito Clara in giro per l’Italia con le gare ciclistiche. Salvo e Elvira si amano ma la famiglia di lei continua a non accettare questa unione e rende le cose abbastanza difficili all’Amato. A Villa Guarnieri, invece, arriva Odile ovvero la figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha intenzione di trasferirsi a Milano con la madre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 settembre 2024.

Puntata in onda Martedì 10 settembre 2024

Odile si stabilisce a Milano a Villa Guarnieri, pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita e conoscere la sua famiglia, ma non mancano i battibecchi con la madre Adelaide. Nel frattempo, in Atelier, Gianlorenzo Botteri e Concetta lavorano sempre più a stretto contatto, questione che fa ingelosire non poco Ciro. Roberto e Marcello, invece, hanno in mente una nuova strategia di marketing ovvero dare vita ad una collezione maschile e una femminile, che debutteranno con una sfilata a coppie in passerella, mentre Elvira si scontra con la madre che la vorrebbe meno severa nei confronti del padre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 settembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 11 settembre 2024

Salvatore non vuole tirarsi indietro con i genitori di Elvira e suggerite, involontariamente, un regalo perfetto per loro. Adelaide invece vuole che Umberto stia più lontano possibile dalla figlia Odile, mentre Marta è alla ricerca di un nuovo stilista per Galleria Moda Milano che è finito sotto la sua gestione, e chiede aiuto a Vittorio. Tancredi, invece, cova un rancore sempre più forte nei confronti di Conti. Al Paradiso si cercano coppie per sfilare e Irene e Alfredo si trovano di nuovo insieme, con grande imbarazzo da parte del Perico. Mentre Adelaide confida a Marcello le sue preoccupazioni sulla figlia Odile, inizia la guerra aperta tra Paradiso e Galleria Moda Milano: chi avrà la meglio? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore dell’11 settembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 12 settembre 2024

Tancredi e Roberto discutono al Circolo e Umberto, venuto a conoscenza dell’accaduto, rimprovera il socio. La scelta delle coppie della sfilata crea malumori e Marcello chiede aiuto a Botteri per risolvere il problema. Arriva a Milano un giovane misterioso che si scontra con Marta, prima di diventare un nuovo commesso in prova al Paradiso. Nel frattempo, Umberto riceve una chiamata allarmante che riguarda Odile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 settembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 13 settembre 2024

Il giorno della sfilata uomo-donna al Paradiso delle Signore è arrivato e la tensione è alle stelle, anche se Marcello e Roberto cercano di tenerla a bada. Quando Salvatore è vittima di un imprevisto con il regalo per la famiglia di Elvira, il padre di lei si decide finalmente a rivelare all’Amato perché è così ostile nei suoi confronti. Il giovane in prova all’Altere, Enrico Bracciano, è a dir poco misterioso e rende tutti curiosi. Mentre Odile, a causa di una leggerezza, fa esplodere una scandalo in famiglia, Marta incontra una nuova stilista a Galleria Moda Milano e scopre che la ragazza ha avuto a che fare con Botteri in passato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.