Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 settembre 2024: Marta chiama Vittorio per cercare aiuto. Tancredi si infuria!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 settembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta chiamerà Vittorio per avere da lui delle dritte per trovare una nuova stilista. Tancredi si arrabbierà con la cugina mentre Adelaide impedirà a Umberto di avvicinarsi alla figlia.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore – di cui è cominciata la nuova stagione – in onda l’11 settembre 2024, alle ore 16.00, ci rivelano che Marta si troverà a gestire la Galleria Milano Moda e dovrà trovare presto una nuova stilista. La Guarnieri, per riuscire a risolvere i problemi dell’azienda del padre, si rivolgerà a Vittorio, ben più esperto di lei. Conti sarà ben felice di darle una mano e di fornirle i suggerimenti necessari per uscire dalla crisi in cui la GMM è caduta dopo l’abbandono di Flora e Matilde mentre Tancredi andrà su tutte le furie. Il Di Sant’Erasmo non sopporterà che sua cugina continui ad avere dei rapporti con il suo ex marito e l’affronterà a muso duro così come sfiderà apertamente Roberto, pronto a metterlo a tappeto. Salvatore dimostrerà di non voler gettare la spugna con i genitori di Elvira e finirà per dare, sebbene senza volerlo, un giusto suggerimento per un regalo perfetto per loro. Adelaide sarà preoccupata per gli scontri con Odile e ne parlerà con Marcello. Nello stesso tempo chiederà anzi imporrà a Umberto di tenersi bene alla larga dalla figlia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta chiede aiuto a Vittorio e Tancredi si infuria

Marta ha aiutato Vittorio e Matilde a lasciare Milano e a vivere il loro amore. Per il momento Tancredi non ne è a conoscenza ma presto scoprirà che sua cugina ha permesso che la Frigerio scappasse da lui. Il Di Sant’Erasmo comincerà a sospettare che la figlia di Umberto sia coinvolta nella fuga, quando scoprirà che lei si è messa in contatto con il suo ex marito, per avere da lui alcuni suggerimenti per gestire al meglio la Galleria Milano Moda. Marta chiamerà Vittorio per avere da lui una dritta per trovare la giusta stilista che dovrà sostituire Flora. Tancredi andrà su tutte le furie e inizierà a tenerla sotto controllo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore non getta la spugna

Salvo sa di non piacere alla famiglia di Elvira ma è determinato a far loro cambiare idea. L’Amato vuole dimostrare di essere un ottimo fidanzato e di potersi occupare della sua amata. La determinazione del ragazzo lo porterà a fare una mossa azzeccata e a suggerire un regalo perfetto per entrambi. Intanto Roberto e Marcello saranno pronti a mettere in piedi la nuova sfilata dove i modelli sfileranno in coppia. Tra le coppie che verranno scelte ci saranno Irene e Alfredo. Perico non sarà molto contento di doversi interfacciare con la sua ex in questo modo e si sentirà particolarmente in imbarazzo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide impone a Umberto di stare lontano da Odile

Adelaide è in difficoltà con Odile. Tra lei e la figlia sono cominciati i primi scontri e la situazione è piuttosto tesa. La contessa si sfogherà con Marcello a cui rivelerà di essere molto preoccupata per come si stanno mettendo le cose. Sarà infatti molto tesa e preoccupata che la ragazza non riesca ad ambientarsi ma anche che decida, alla fine, di andarsene. La Di Sant’Erasmo metterà poi le cose in chiaro anche con Umberto, a cui imporrà di stare lontano dalla figlia e di non metterle strane idee in testa, come è in grado di fare. Guarnieri le darà retta o continuerà a ronzare intorno alla nuova arrivata?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore del 9 al 13 settembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.