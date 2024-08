Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Marta ritrova l'amore!

Anticipazioni TV

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marta, nella nuova stagione della Soap, si innamorerà di nuovo. Sarà un amore senza ostacoli o dovrà continuare a combattere per la sua felicità? Scopriamolo insieme.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sta per arrivare. Manca sempre meno al 9 settembre 2024, data in cui tornerà l’appuntamento pomeridiano con il grande magazzino milanese, da questo nuovo anno gestito da Roberto Landi, in collaborazione con Marcello. Saranno tante le novità e molti i nuovi personaggi. Uno di questi farà battere il cuore di Marta, pronta a un nuovo amore ma soprattutto a una nuova avventura come pubblicitaria della Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta aiuta Umberto con la Galleria Milano Moda

Con la partenza di Matilde e Flora, Umberto si troverà in difficoltà. Guarnieri troverà presto una nuova stilista, Giulia Furlan, ma avrà bisogno di qualcuno che lo aiuti con le idee pubblicitarie. Il Commendatore potrà contare sull’aiuto di sua figlia, che si interesserà degli affari del padre e gli darà una mano a contrastare la concorrenza de Il Paradiso delle Signore, senza però fare giochi sporchi. La ragazza, con Vittorio ormai lontano, cercherà di non pensare all’amore e ai risvolti sentimenti falliti nella sua vita e si concentrerà sul suo nuovo impiego. Per lei però il destino ha in serbo una sorpresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ritrova l’amore con Enrico Brancaccio

All’interno della Soap Il Paradiso delle Signore, il cast si è arricchito e sono molte le new entry che conosceremo nei prossimi mesi. Tra queste c’è Enrico Brancaccio – interpretato da Thomas Santu – un ex carabiniere amico di Armando, che comincerà a lavorare al Paradiso come magazziniere, per cambiare vita. Il ragazzo si mostrerà piuttosto misterioso e dovrà nascondere a tutti il suo passato. Non dirà a nessuno neanche di aver avuto una figlia e su di lui si saprà inizialmente ben poco. Ma a scavare nella sua vita e a fare luce su di lui sarà Marta. La Guarnieri si avvicinerà molto al nuovo arrivato e tra i due sboccerà l’amore. La figlia di Umberto si troverà di nuovo a veder battere il suo cuore, cosa che non avrebbe immaginato potesse accadere così in fretta ma immaginiamo che questa storia d’amore non sarà facile.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta scopre i segreti di suo padre

Siamo abituati al fatto che le storie d’amore nate all’interno de Il Paradiso delle Signore non siano facili – non tutte – e non ci stupiremmo se anche la relazione tra Marta ed Enrico non fosse semplice. I presupposti che il loro rapporto possa essere ballerino ci sono tutti. Brancaccio nasconde dei segreti e sicuramente qualcosa che proprio non vuole che si sappia. La Guarnieri potrebbe non essere contenta dell’oscuro passato dell’uomo che le farà battere ancora una volta il cuore e potrebbe quindi allontanarsi da lui e/o dover combattere con lui. Ma l’ostacolo che non le permetterà di essere felice del tutto, sarà sicuramente la scoperta dei traffici del padre e dell’imbroglio perpetrato ai danni dell’amata zia.

Marta verrà a sapere che Umberto, suo padre, ha tramato contro Adelaide e contro Marcello e la cosa non le piacerà per nulla. Si troverà quindi ad allontanarsi da lui ma anche da Tancredi, che invece ce l’avrà con lei per aver aiutato Matilde e Vittorio a scappare insieme. Insomma la situazione a Villa Guarnieri non sarà delle migliori e osserveremo con grande passione i risolti che le nuove puntate sono pronte a regalarci.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.