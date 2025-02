Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2025: Botteri e Giulia sempre più vicini. Il piano di Tancredi fallirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'11 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Giulia potrebbe tradire Tancredi per non rovinare tutto con Botteri. Intanto Mimmo correrà in soccorso di Agata e le proporrà una soluzione ai suoi problemi con Ciro.

Il piano di Tancredi potrebbe incontrare un ostacolo imprevisto. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’11 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Botteri e Giulia si avvicineranno sempre di più. Gianlorenzo cercherà di recuperare l’errore che ha commesso ai danni della Furlan e lei sembrerà sempre più decisa a non fargli più alcuna concorrenza spietata. Questo però potrebbe metterla in totale disaccordo con il Di Sant’Erasmo, con cui ha iniziato un pericoloso sodalizio e che ha scatenato Rita Marengo, la sua arma segreta, per sabotare i rivali. La nuova Venere continuerà infatti a indagare sulla nuova collezione del grande magazzino, pronta a riferire tutto al suo vero capo. Salvatore rivelerà di voler sfruttare San Valentino per riavvicinare i genitori di Elvira mentre Tancredi continuerà ad affascinare Rosa. Questo infastidirà sempre più Marcello, preoccupato che l’amica si metta nei guai con il perfido conte. Mimmo si renderà conto che a casa Puglisi regna il caos. Dopo aver scoperto che Agata è stata messa in punizione, il ragazzo proporrà all’amica d’infanzia un modo per calmare suo padre. I due ragazzi dovranno fingere di aver cominciato a frequentarsi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2025: Giulia tradirà Tancredi

Tancredi ha sfoderato la sua arma segreta, Rita Marengo. La ragazza è stata assunta al Paradiso e ora può mettere in atto il piano del Di Sant’Erasmo, che vuole sabotare dall’interno il magazzino rivale. Ma il nipote di Adelaide potrebbe trovare un ostacolo inaspettato lungo il suo cammino. Sì perché Giulia potrebbe decidere di non seguire più le sue direttive e potrebbe tradirlo. Questo perché la Furlan si sta lentamente avvicinando a Botteri, che le ha chiesto perdono per l’errore commesso con lei in passato. I due stilisti sembrano aver ritrovato l’equilibrio e pare che la loro rivalità – motiva dall’astio e dal risentimento – sia ormai risolta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi e Rosa pericolosamente vicini

Giulia potrebbe non voler tradire Botteri per sostenere Tancredi e il suo piano. Il Di Sant’Erasmo potrebbe quindi perdere la maggiore alleata avuta sino a ora ma potrebbe trovarne un’altra... a Il Paradiso delle Signore. Tancredi vuole Rosa; desidera fortemente che la ragazza continui a lavorare per lui e per il suo giornale ma pare anche particolarmente affascinato dalla giovane venere-giornalista. Il nipote di Adelaide eserciterà sempre più fascino sulla Camilli e la cosa preoccuperà Marcello. Barbieri è perfettamente conscio che non ci si possa fidare del malefico conte e tenterà di tenere la sua amica e coinquilina lontana da ogni pericolo per lui e per il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Mimmo in soccorso di Agata

Mimmo scoprirà che Agata è stata messa in punizione. Ciro ha scoperto il segreto della figlia e furioso, ha deciso di darle una sonora lezione. Burgio sarà molto preoccupato per la sua amica d’infanzia e le offrirà una soluzione per risolvere i loro problemi. Il ragazzo le proporrà di fingere che tra loro sia nato qualcosa e che si stiano frequentando. Mimmo sarà convinto che così facendo, Ciro si calmerà e lascerà Agata libera di uscire mentre lui la coprirà e potrà vegliare su di lei. Intanto Salvatore rivelerà di voler sfruttare San Valentino per riavvicinare i suoi suoceri.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 febbraio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.