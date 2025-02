Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 febbraio 2025: Tancredi vuole Rosa, la Venere deve lavorare per lui!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Tancredi vuole convincere Rosa a lavorare ancora per lui... e a passare dalla sua parte. Ci riuscirà?

Rosa conquisterà completamente Tancredi e il Di Sant’Erasmo non avrà altro per la testa che averla dalla sua parte. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 febbraio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Venere-giornalista riscuoterà un grande successo con l’articolo scritto sul giornale del nipote di Adelaide. Quest’ultimo, che aveva già notato la bravura della ragazza, cercherà di convincerla a lavorare per lui per sempre ma soprattutto di portarla a parteggiare per la sua casa. Intanto Ciro, scoperta la verità su Agata da Concetta, punirà severamente sua figlia mentre Elvira e Salvo si troveranno in difficoltà nel gestire la presenza di Luisa nella loro casa. Irene vorrà assumere Rita Marengo come nuova commessa e la convincerà a fare una prova, senza sapere che la giovane sta già collaborando con la GMM.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 febbraio 2025: Tancredi vuole che Rosa passi dalla sua parte

Rosa ha accettato di lavorare per Tancredi ma solo per un articolo. La Camilli ha ceduto alle richieste del Di Sant’Erasmo e gli ha dato la sua disponibilità per una fugace collaborazione. La cosa non è piaciuta molto né a Roberto né a Marcello, che non si fidano – giustamente – del nipote della Contessa, che ha più volte dimostrato di essere un uomo disposto a tutto pur di averla vinta. Tancredi rimarrà talmente tanto contento della collaborazione con Rosa e della sua bravura, che non se ne vorrà più privare. Per questo cercherà di spingerla a scrivere ancora per lui ma soprattutto tenterà di farla passare dalla sua parte. Ma ci riuscirà? Farà leva sull’amicizia che lega la Venere a Odile e giocherà sporco?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ciro punisce Agata

Il segreto di Agata è stato scoperto. Ciro ha sentito la discussione tra sua figlia e Mimmo e ha costretto Concetta a rivelargli quanto sapeva. Puglisi ha così capito che la sua secondogenita non solo ha disubbidito ai suoi ordini ma ha anche finito per mettere in pericolo la reputazione sua e quella della sua famiglia. Il barista sarà molto arrabbiato e darà ad Agata una dura punizione. La giovane dovrà subire l’ira del padre ma forse, questa volta, penserà a un modo per impedirle al suo amato ma a volte burbero papà di decidere per lei. Cosa penserà di fare? Si trasferirà nell’appartamento con Irene?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Irene vuole assumere Rita

Irene è rimasta molto colpita da Rita Marengo e vorrebbe assumerla come nuova Venere. La ragazza riuscirà a convincerla a cominciare un periodo di prova, senza sapere che la giovane sta facendo esattamente la stessa cosa per la GMM. Possibile che Rita possa voler fare il doppio gioco e che Umberto e Tancredi le diano la possibilità di farlo, per avere notizie sempre fresche sui loro avversari? Intanto Elvira e Salvo saranno in difficoltà e non sapranno più come gestire la presenza di Luisa a casa loro. La signora Gallo non sembrerà volersene andare tanto presto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.